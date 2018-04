Seguindo as diretrizes da atual administração do Prefeito Rafael Greca, foram iniciadas no dia 23 de abril a recuperação da pavimentação da Rua Jundiaí do Sul, na Vila Osternack, no Sítio Cercado, para implantação de Sentido Único entre as Ruas Guaçuí e a Rua Jandaia do Sul.

Esta é uma antiga reivindicação dos moradores desta rua e usuários que acessam a Escola Carlos Drummond e CMEI Osternack, facilitando o trânsito.