As solicitações de uma travessia elevada e duas pontes, no Pinheirinho, foram realizadas por moradores durante a ação Prefeitura nos Bairros, realizada em julho na Rua da Cidadania Pinheirinho.

A travessia elevada em frente à Escola Municipal Professora Jurandyr Baggio Mockell, na Vila Doutor Ulysses Guimarães, era um pedido antigo que foi concretizado pela Prefeitura no início do mês de setembro.

O líder comunitário Orlando Santos conta que os carros passavam na rua em alta velocidade.

“Os motoristas ainda estão se educando, mas a travessia elevada obriga que reduzam a velocidade. É mais seguro para pais e alunos”, comenta Santos.

Pontes novas

Os moradores da Vila Saquarema percorriam um trajeto mais longo para irem ao trabalho, à escola e ao mercado porque duas pontes que cortam a região estavam sem manutenção e impossibilitavam a passagem dos pedestres. Ambas foram revitalizadas em agosto.

“As pontes facilitam o dia a dia dos moradores. É algo simples que faz toda a diferença”, diz o presidente da Associação de Moradores da Vila Maria e Uberlândia, Fabrício Rodrigues.

Joelcio da Luz, coordenador de Assuntos para a Comunidade da Regional Pinheirinho, ressalta a importância das audiências públicas. “São nelas que a administração pública elenca as prioridades dos bairros. Por isso, é essencial que a população participe”, explica.