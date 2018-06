O último sábado, dia 23 de junho, foi assim, mobilização, muito trabalho e dedicação na comunidade Olga de Araújo, no Pinheirinho.

Embelezando a área ao lado da valeta e o muro da entrada, com plantio de árvores e pneus para proteção das árvores. Tudo com muita cor e alegria. O grafiteiro e professor Paulo mobilizou sua galera para colaborar com a direção da Associação de Moradores.

Um clima de parceria e amor e a excelente parceria com a galera do grafite, ao lado da sempre presente Regional do Pinheirinho.

Gratidão de Márcia Bueno da Associação e da comunidade ao Grafiteiro Paulo e seus pupilos.

Ficou muito lindo com a ajuda de todos.