Colocando em prática o “Abrace seu Bairro, Abrace a sua Polícia”; um projeto inovador do 13º Batalhão da PMPR, a cada semana uma rua diferente recebe a visita dos Policiais Militares da 3ª Cia que atende a região.

O objetivo é que os vizinhos e os policiais possam apresentar-se mutuamente, conversar sobre como está a segurança do bairro e discutir medidas de segurança comunitária, além de receberem a orientação profissional dos PMs. Se você quer participar, converse com seus vizinhos para viabilizar o encontro. Depois basta enviar uma mensagem inbox para o facebook do Conseg Capão Raso. Através da disposição da Eliziane que assim leva mais uma vez sua contribuição para a comunidade, ou outro integrante do Conselho de Segurança, onde todos estão à disposição. Entre em contato para agendar a reunião entrando em contato pelo e-mail [email protected] A iniciativa está programada para ser levada a efeito entre os meses de agosto e dezembro de 2017.

Participe!

As ruas já visitadas até o momento foram: Fátima Bark, Osório Damas de Oliveira, 31 de Março e Alberto Kraemer.

Coordenando este trabalho da parte da Companhia, o Ten. Razera destaca que o objetivo da PM é “cada vez mais estreitar as relações com a comunidade e principalmente criar uma cultura de auto preservação, evitando o crime através de um comportamento preventivo e auxílio mútuo. Eu e minha equipe, apoiando a iniciativa da comunidade, aguardamos as solicitações de visita e reuniões para nossa região”.

Este é um bom exemplo que precisa ser ressaltado e em especial ampliado pela comunidade. Faça a sua parte entrando em contato com seus vizinhos e com estas pessoas que estão disponibilizando seu tempo para um trabalho tão louvável.

Como lembra Eliziane, “Nos, como comunidade, precisamos aproveitar essa oportunidade que a PMPR está oferecendo. Como participante sei como está sendo valioso! Alguém oferece a casa, espaço comercial ou garagem! Um trás o café, outro uma bolachinha e num clima de bate papo tratamos de um assunto tão sério: A segurança das nossas famílias!”