Sob a coordenação da Gerente Regional da Saúde Shuneida Sonobe foi realizado mais um Encontro sobre Estratégias Para Diminuição da Mortalidade Materna e Infantil no CDP da Administração Regional do Bairro Novo.

Presentes lideranças e Presidentes do Conselho Local de Saúde e Conselho Distrital da Saúde, além dos administrados de todos os 15 equipamentos de Saúde de Curitiba e também de outros municípios.

Recebendo profissionais do setor do Paraná e também de Santa Catarina, o encontro foi muito elogiado pelos participantes destacando a coordenação do setor como “uma pessoa que está sempre atenta às lideranças e a comunidade, que acaba até mesmo superando dificuldade e por isto recebe o reconhecimento, indo além de um simples elogio, reconhecem o diferencial do seu trabalho torcendo para que sempre continue assim, ajudando e servindo da maneira como os usuários da saúde em nossa região precisa!”.