Cursos das Faculdades da Indústria e Senai param entre terça e quarta-feira (17 e 18); aulas nos Colégios Sesi serão interrompidas a partir de sexta (20)

Diante do aumento de casos do novo Coronavírus (Covid-19) no Brasil, e para contribuir com os esforços necessários para conter o avanço do vírus, o Sistema Fiep adotou uma série de medidas referentes às atividades das instituições que o compõem – Fiep, Sesi, Senai e IEL. Com o objetivo de preservar a saúde de seus colaboradores, alunos e clientes, a entidade definiu o seguinte:

Suspensão das aulas

A partir desta terça-feira (17): nas Faculdades da Indústria, cursos técnicos e profissionalizantes noturnos do Senai, EJA e aprendizagem.

nas Faculdades da Indústria, cursos técnicos e profissionalizantes noturnos do Senai, EJA e aprendizagem. A partir de quarta-feira (18): todos os demais cursos do Senai.

todos os demais cursos do Senai. A partir de sexta-feira (20): ensino infantil, fundamental e médio do Colégio Sesi e Colégio Sesi Internacional. Entre terça e quinta-feira, as aulas são facultativas e as faltas serão abonadas. A medida permite que os pais possam adequar a logística de seus filhos até o início da suspensão.

Outras medidas de gestão