Você já sabe que para fortalecer a presença digital da sua empresa é preciso um planejamento estratégico de marketing digital com um olhar atento para a produção de conteúdos. Mas, você sabe como um blog influencia nos resultados da sua empresa?

Antes de falarmos sobre como um blog influencia nos resultados da sua empresa, é fundamental saber que o blog quase sempre é uma página criada dentro de um site, onde são publicados conteúdos sobre produtos, serviços ou relacionados ao segmento da marca.

Essa ferramenta existe desde 1997, ganhou força no início dos anos 2000 e foi notada pelas grandes empresas quando opiniões sobre produtos e serviços passaram a ser pauta de publicações em blogs pessoais e de celebridades.

A partir disso, as empresas passaram a utilizar os blogs como um meio de comunicação.

Com a expansão do marketing digital e do marketing de conteúdo, os blogs ganharam ainda mais importância nas estratégias com foco em reconhecimento de marca, captação de leads qualificados e relacionamento com prospects.

Para produzir conteúdos relevantes e que gerem resultados positivos, é indispensável que a estratégia do blog esteja alinhada com os objetivos estabelecidos no planejamento de marketing, bem como uma boa definição da persona da empresa e do seu público-alvo.

E afinal, quais as vantagens e como ter um blog influencia nos resultados da empresa?

1- Autoridade no mercado

Ao escrever sobre seu mercado, produto ou serviço, você passa a imagem de uma marca que está sempre antenada ao que acontece em seu segmento, atenta às tendências e demonstra conhecimento de causa.

Gerando credibilidade e autoridade, é mais fácil conquistar a confiança do consumidor, aumentar as vendas e fidelizar o seu público.

2- Rankeamento nas buscas do Google

Entre as estratégias de rankeamento do Google que farão sua marca estar sempre bem posicionada nas buscas, está o número de páginas que seu site possui. Ou seja, publicar conteúdos de qualidade faz com que seu site se destaque entre os que não possuem blog, seja “rastreado” pelos algoritmos, otimizando o seu posicionamento nas pesquisas realizadas nos buscadores.

3- Educação do público

Educar o seu público significa mostrar para ele a importância do seu produto ou serviço sem, necessariamente, falar dele. Essa é uma das principais vantagens de ter um blog. Para isso, os conteúdos produzidos devem ter suas pautas relacionadas ao segmento e explorar as dores que o público possui.

4- Facilita o processo de venda

Com o blog, você conquista aos poucos o cliente que está em busca do produto ou serviço que a sua marca vende. Além disso, ele atrai também aqueles que não estão em processo de compra, apresentando ou inserindo a marca na mente do consumidor.

5- Resultados permanentes

Ao contrário dos anúncios publicitários que só ficam no ar se forem patrocinados, os conteúdos de blog permanecem na página e gerando resultados nos sites de buscas, ou na captação de leads, mesmo que você pare de atualizar a página.

Ou seja, mesmo que você não produza novos conteúdos, o blog continua no ar, mantém links de indicação e autoridade nas páginas no Google, e recebe tráfego de forma gratuita.

Consulte um especialista em marketing digital

Agora que você já sabe quais as vantagens de incluir um blog em sua estratégia de marketing e como o blog influencia nos resultados da sua empresa, solicite uma consultoria gratuita com os especialistas da Mercado Binário e aumente suas vendas.

A MB possui um time de profissionais especializados em marketing digital, marketing de conteúdo, Inbound Marketing e uso de inteligência artificial para elevar os resultados da sua empresa com o seu público, criando uma linguagem própria, dando voz aos seus colaboradores e criando autoridade no mercado em que atuam.