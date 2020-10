Já sabemos que o marketing digital é essencial para atingir novos clientes no mundo atual. Todos estão conectados, então a sua empresa também precisa estar. Mas dentro de tantas possibilidades do marketing digital, algumas estratégias se destacam. Um exemplo é o Inbound Marketing.

O Inbound Marketing, ou marketing de atração, diferente do marketing tradicional, se concentra em ações online que atraiam clientes em potencial. Os comerciais de TV, outdoors e demais ações offline,são exemplos de outbound marketing. Nesses casos, é a empresa vai em busca de seus clientes, oferecendo seus produtos e serviços. Essa estratégia tem um resultado disperso, atingindo todas as pessoas, não apenas o seu público-alvo.

O foco do Inbound Marketing é o público-alvo. Todas as suas ações são voltadas para desenvolver um relacionamento entre marca e cliente. Com um conteúdo atrativo, a empresa poderá captar e acompanhar seus leads pelo funil de vendas até a decisão final para adquirir o produto ou serviço oferecido pela sua empresa.

As estratégias de Inbound Marketing são divididas em quatro fases distintas: atrair, converter, fechar e encantar. E a peça chave para que todo esse processo possa fluir de forma natural é o conteúdo.

Atrair e Converter

O primeiro passo de uma boa estratégia de Inbound Marketing é atrair o público correto para o seu site. Ou seja, conquistar leads qualificados para acessarem o seu site. Como fazer isso? Com conteúdo relevante.

Na fase de atração é importante apostar em marketing de conteúdo, começando pela criação de personas e pesquisa das principais palavras-chave para a sua empresa. Crie também um blog para a sua marca, deixe o site atrativo e configurado para o SEO e aposte em conteúdo para as redes sociais. Com esses conteúdos, que devem ser publicados regularmente, você poderá transformar desconhecidos em visitantes regulares.

Depois de atraídos, você deve conseguir converter alguns dos leads qualificados que chegaram no seu site com seus conteúdos. Ou seja, alguns de seus visitantes vão se transformar em oportunidades reais de venda.

Essa conversão pode acontecer através de landing pages, nas quais o usuário vai deixar seu e-mail em um formulário para acessar um material rico, como um e-book, infográfico ou cartilha – relacionada a sua área de atuação. Com um software CRM, você conta com uma lista dos informações de quem fez o download do material. Uma ótima estratégia para nutrir e gerar leads.

