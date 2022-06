Gerar leads de qualidade em quantidade pode ser difícil, mas não é impossível.

Se você está tendo problemas em captar bons leads, há algumas coisas que você pode fazer para diminuir barreiras. Afinal, quanto maior a qualidade dos leads, mais conversões, o que significa mais dinheiro no seu bolso.

Sabemos que nem sempre é fácil acompanhar tudo o que está acontecendo com seus anúncios e o desempenho deles.

Sabemos que nem sempre é fácil acompanhar tudo o que está acontecendo com seus anúncios e o desempenho deles. Por isso, continue lendo este artigo e descubra pontos de melhoria para manter os seus anúncios gerando leads de alta qualidade em uma boa quantidade.

Conheça o cliente ideal que você deseja atrair

Se você busca gerar leads de qualidade, é crucial que seus anúncios se concentrem apenas em uma coisa: o cliente que você quer atrair. Para criar uma estratégia que funcione, você precisa entender exatamente quem é seu consumidor ideal.

Isso significa saber quais os pontos problemáticos, os dados demográficos, como compram e o que compram, basicamente.

Anote informações essenciais para que você possa usar ao criar landing pages ou redigir uma copy para o anúncio, no futuro. Aliás, seja simples e objetivo ao escrever o texto do anúncio.

Não cometa o erro de escrever textos genéricos sem explicar nitidamente: qual é o seu produto ou serviço, por que é melhor que a concorrência e como isso pode ajudar o cliente a resolver seus problemas.

Descreva o que as pessoas podem esperar quando entrarem em contato ou visitarem seu site usando palavras poderosas como “grátis”, “100% garantido” ou “garantia de devolução do dinheiro”.

É normal que as pessoas gostem dessas palavras, porque sabem exatamente o que vão encontrar ao entrar em contato ou comprar de você e não ficarão em dúvida sobre o que pode acontecer a seguir se clicarem em outra opção menos específica.

