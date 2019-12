Obter uma boa margem de lucros ou ainda expandir os negócios em 2020 é possível desde que se esteja no lugar correto com o produto certo. E a melhor para ganhar dinheiro com setor de segurança é se tornar um distribuidor da ztrax .

Marcelo Lonzetti, diretor comercial e CMO da ztrax, explica que o modelo de negócio criado nasceu pela alta procura por parte de distribuidores querendo aproveitar o relacionamento regional com seus integradores e até com clientes finais com ronda orgânica para vender o ztrax.

“Qualquer distribuidor voltado para segurança eletrônica ou pessoal pode se candidatar a ser um distribuidor credenciado ztrax. Agendamos uma visita ou uma call para entender o modelo de trabalho e aí explicamos os três níveis de distribuidores, começando pelo ztrax Blue, Black e Gold, quando explicamos tudo e indicamos l eads de interessados em adquirir o nosso produto ztrax Ronda”.

Marcelo lembra que não existe exclusividade, mas haverá um foco maior no distribuidor que se dedicar mais ao ztrax e, consequentemente, vender mais.

Precisa instalar sistemas ou equipamentos? O modelo inovador de comercialização foi preparado para deixar com o distribuidor apenas a preocupação da venda do produto, através de treinamentos e certificações com sua equipe de vendas internas ou externas: “Fica por conta da ztrax a instalação remota de suas vendas, mas é claro que, caso o distribuidor queira aprender a instalar para estar mais próximo do cliente, há esta possibilidade de capacitação.”

Vender ou alugar? A ztrax sempre vendeu via comodato mensal direto para o Integrador (empresa de segurança privada), já para o distribuidor a ideia é vender o equipamento por uma condição diferenciada e este pode simplesmente colocar sua margem e revender ou repassar como comodato e montar uma carteira de recorrência que, a médio prazo, pode ajudar muito o fluxo de caixa da distribuidora: “E tem ainda a margem de lucro que fica maior, falando de contratos de 12, 24 e 36 meses. De fato, a única preocupação do distribuidor é vender o produto. O resto é por nossa conta” finaliza Marcelo.

Para ser um distribuidor parceiro da ztrax, basta mandar um e-mail para [email protected]

Sobre o ztrax O ztrax atua no mercado de tecnologia para segurança e ronda patrimonial desde 2016 com o mais elevado nível de tecnologia no mercado. O ztrax trouxe produtos com

tecnologia disruptiva revolucionando todo o ecossistema de segurança e monitoramento.

Uma das funcionalidades ztrax é o ztrax Ronda, um equipamento feito com tecnologia 100% brasileira perfeita para rondas patrimoniais através de sistema prático e com funcionalidades exclusivas no mercado.