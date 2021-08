É possível aumentar as vendas online dentro de um cenário limitado. Gerenciar um negócio é uma tarefa cheia de desafios, mas é possível tornar os processos mais eficientes com a ajuda certa.

No Brasil, as compras online tiveram alta de 57,4% comparadas ao primeiro trimestre do ano de 2020, de acordo com pesquisa da Neotrust. Os números alcançaram a marca de 78,5 milhões de vendas, equivalentes a R$35,2 bilhões para o e-commerce brasileiro.

Por outro lado, a pesquisa da All iN revela que 74% dos brasileiros usam as redes sociais para fazer compras. E as facilidades da internet sugerem um comportamento de consumo mais acentuado nos próximos meses.

Assim, o contexto dos negócios apresenta diversas possibilidades para marcas afirmarem cada vez mais seus lugares no mundo. Muitas pessoas que empreendem pequenas ou médias empresas precisam estar atentas ao mundo e suas transformações para continuar a prosperar. No entanto, a ausência de um planejamento estratégico pode tornar a gestão mais arriscada.

Da mesma forma, é muito importante saber o que sua marca quer realizar e como pretende atingir esses objetivos. Dessa maneira, as tomadas de decisão tornam-se mais simples pois os objetivos estão bem definidos.

Além disso, separamos aqui algumas dicas que podem aumentar suas vendas online! Acompanhe:

Estude o cenário

Avalie constantemente seu espaço digital. Em primeiro lugar, o varejo online não é muito diferente de uma loja física, onde a manutenção melhora a presença como um todo.

Reconhecendo suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades você aumenta as chances de otimizar suas vendas.

Conheça seu público

Elabore testes rápidos, busque novas referências e atualize sua comunicação. Nada pior que uma conversa ultrapassada numa rede de novidades, não é mesmo?

Analise a concorrência

Esteja sempre adiante observando como seus concorrentes propõem as campanhas.

Isso requer um tempo para encontrar as boas ideias e adaptar à sua realidade de maneira única.

Personalize seu negócio

Toda vez que alguém encontra sua marca existe uma chance preciosa de começar uma relação.

Ou seja, ofereça serviços específicos que possam contemplar as necessidades de consumo daquele cliente.

Preste atenção ao pós-venda e procure saber se seu produto ou serviço alcançou o grau de satisfação desejado.

Ofereça boas experiências

As compras passam mas o sentimento fica. Cuide das mensagens que sua marca passa para o público.

Então, invista numa comunicação que possa destacar experiências positivas no cotidiano de seus consumidores.

Como é possível aumentar as vendas?

A MB preparou um material que pode ajudar você a potencializar suas estratégias de vendas:

