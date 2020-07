Desde o início do isolamento social, provocado pela pandemia de Covid-19, sair de casa tem sido recomendado apenas em caso de emergência. Logo no início da quarentena, serviços envolvendo documentação estavam sendo realizados apenas de forma online. Mas, com a flexibilização e abertura dos comércios e serviços, a concentração de pessoas nas ruas têm aumentado, assim como o risco de contágio e contaminação.

Criada para unificar e simplificar a obtenção de documentos, a Qualquer Doc contribui para que o isolamento social permaneça sem ônus para as necessidades burocráticas do dia a dia. Sendo assim, a startup localizada em Campinas (SP) convida seus clientes – de todas as regiões do país – a respeitarem a quarentena, assumindo a busca por qualquer documento, em qualquer lugar, o que evita filas e aglomerações em cartórios e repartições públicas, por exemplo.

“Estamos no mercado há três anos e atuamos a nível nacional. Sabemos que a demanda por documentos se mantém neste período de quarentena, mas estamos aqui para salientar que é completamente possível resolver questões burocráticas pela internet, com muita praticidade e sem correr riscos”, comenta o sócio-diretor da lawtech, César Carvalho Filho.

O documento solicitado é enviado pelos Correios para a casa do requerente com rapidez e bom preço. A Qualquer Doc, que oferta a produção de provas judiciais, pesquisa patrimonial para execução e penhora, certidões, consultas, serviços e documentos diversos, tem também a pesquisa cartorária (RI, RTD, RCPN, RCPJ, Tabelião, Tabelionatos e Junta Comercial) em sua cartela de serviços.

César comenta ainda que, “como todo bom empresário e empreendedor, essa pandemia veio para evidenciar a importância do ‘online’ na vida das pessoas”. Segundo ele, a empresa, que já nasceu no ambiente virtual da internet, assegura desburocratização e otimização do tempo de seus clientes.

Com o universo jurídico também adaptado a web, Carvalho Filho celebra o crescimento orgânico desde o último mês de março e a valorização das informações agilizadas pela startup campineira, que adotou permanentemente o modelo home office. “Apesar do cenário atual, estamos muito confiantes na continuidade do nosso crescimento no mercado”, encerra.

Sobre a Qualquer Doc

A Qualquer Doc é uma startup (lawtech) que está revolucionando a maneira de se obter documentos. Como o próprio nome sugere, a empresa busca qualquer documento em qualquer lugar e o envia direto para a casa do requerente, com rapidez e bom preço. O pedido é feito online e, caso seja necessária a presença do solicitante no órgão emissor do documento, a Qualquer Doc o orienta.