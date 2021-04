No ano em que completa 30 anos, empresa recebeu diversas propostas para venda da organização e todas as ofertas foram recusadas

Com a meta ousada de dobrar o tamanho da empresa nos próximos anos, a RP Info, especialista em sistemas para gestão e automação para o varejo, comemora, em abril, 30 anos de história e projeta um crescimento orgânico e sustentável de 15% em 2021 em relação a 2020. Além de expandir a frente de atendimento, a empresa também aposta em projetos inovadores voltados para o varejo do futuro.

A RP Info sempre foi assediada por fundos de investimentos e por grandes empresas de tecnologia para venda total ou parcial, mas recusou todas as ofertas por não considerá-las atraentes financeiramente. Ultimamente, o assédio aumentou e as propostas estão cada vez mais agressivas, partindo principalmente de empresas financeiras. Segundo o diretor da empresa, Ricardo Pocai, a última proposta tinham vários múltiplos a mais do que já foram vendidos outros concorrentes, mas, mesmo assim, a RP recusou até mesmo a venda parcial.

“Apesar dessas propostas ultrapassarem o equilíbrio financeiro de um valuation tradicional, o valor não deve ser considerado o único fator de decisão, pois quando colocamos outros pontos na balança, como reinvestimento, garantia e segurança, esse reequilíbrio se reestabelece. No caso da RP, se colocarmos valores como nossa história, nossos colaboradores, clientes, nossa relação com a sociedade e, principalmente, nossa independência de lidar com tudo isso, o peso é maior e o desequilíbrio volta a acontecer”, afirma Pocai.

O diretor acrescentou que nesses 30 anos a RP tornou-se uma empresa muito sólida e com alto nível de profissionalização. “Para manter esta profissionalização e o crescimento constante sem precisar sucumbir às propostas de compra, a RP quer aproveitar os benefícios da sinergia, porém com parcerias”.

As sinergias têm sido um forte movimento de fusões entre empresas de softwares e empresas financeiras, o que gera oportunidades, mas também cria conflitos. Para resolver esta questão, a RP está apostando em parcerias, o que permite que a empresa possa disponibilizar produtos financeiros aos seus clientes sem perder o foco de manter as melhorias constantes dos seus sistemas.

O diretor comercial da RP, Tiago Nascimento, destaca que como estratégia para manter o crescimento constante, a RP Info irá investir na evolução dos seus produtos e em novas soluções, voltadas para o perfil do consumidor moderno.

Atualmente, são 10 projetos em desenvolvimento, que utilizam tecnologia de ponta e Inteligência Artificial. Também será investido na capacitação da equipe, que hoje conta com 200 colaboradores. “A essencialidade do setor e a pandemia acabaram fazendo com o que o varejo evoluísse vários anos em um e queremos manter este ritmo de evolução para transformar o Brasil em uma referência em inovação no varejo”, destaca o diretor de desenvolvimento, Leandro Berres.

Em um mundo cada vez mais conectado, o varejo certamente não escapará a essa regra. Temos vivenciado uma grande mudança no perfil do consumidor, um crescente aumento no uso de dispositivos móveis e a necessidade eminente de integração entre a loja física e a loja virtual (omnichannel). O varejo do futuro certamente ampliará cada vez mais o uso maciço de soluções de realidade virtual, inteligência artificial e a chamada internet das coisas, tudo voltado a impactar e aprimorar cada vez mais a experiência do cliente. “Se pudermos traduzir em uma única palavra o que o futuro do varejo nos reserva, certamente ela será ‘conectividade’”, explica o diretor de operações, Rodrigo Ferst.

Já em relação ao futuro da RP, seus fundadores querem que ele reflita ao passado da empresa, seguindo a mesma essência de proximidade com seus clientes, com um modelo de atendimento voltado para atender as necessidades dos varejistas. “A evolução seguirá as tendências e as necessidades do mercado, mas sempre pautada em nossa missão e em nossos valores”, conclui Pocai.

História da RP Info

A RP Info iniciou a sua trajetória no dia 1º de abril de 1991, fundada pelos irmãos Ricardo, Ronaldo e Roberto Pocai. Inicialmente, a empresa começou as suas atividades em Clevelândia, no Paraná, e depois manteve as suas operações em Pato Branco. Atualmente, possui uma matriz em Mariópolis e unidades em Curitiba e São Paulo, além de contar com núcleos técnicos em 17 estados.

A empresa atende mais de 1.800 lojas, realiza mais de 500 projetos por ano e conta com aproximadamente 200 colaboradores.

Para contribuir com o lançamento de novas ideias e novos projetos, a RP Info está investindo no HIPE Innovation Center, um espaço colaborativo de 2 mil m² localizado em Curitiba, no Bairro Rebouças, coração do Vale do Pinhão. Com este novo empreendimento, que será inaugurado em breve, a empresa vai poder, de maneira colaborativa, desenvolver e atualizar soluções acompanhando as tendências e acontecimentos do Novo Varejo (New Retail).