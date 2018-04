Líder em design de sobrancelhas e embelezamento do olhar, já se encontra em pleno funcionamento a nova Unidade do Spa das Sobrancelhas no Capão Raso.

Inaugurada no dia 5 deste mês de março a franquia chega com novas instalações na avenida Winston Churchill,406 (frente ao Tubo José Clementino Bettega), contando com o atendimento de várias especialistas em visagismo facial e um completo mix de produtos cosméticos e de tratamento para às sobrancelhas, cílios, pele e muito mais. “Depois de uma análise de mercado e Aprovação da Área de Expansão no Rio de Janeiro (Sede da Rede) com excelente visibilidade e fluxo de pessoas.

Esta rede conta com cerca de 300 lojas franqueadas em todo país, atendendo 200 mil clientes por mês com serviços especializados na área de estética como destaca a proprietária Nádia Silva: “nossa equipe, conta com uma experiência no setor e além disso recebeu da franqueadora treinamento especializado concentrando conhecimento em design de sobrancelhas, coloração de sobrancelhas e cílios, desondulação de sobrancelhas, permanente de cílios, entre muitos outros serviços .” Em seguida destaca: “O portfólio de produtos das linhas My Day e My Make dedicada aos cuidados diários e essenciais com a pele apresenta uma fantástica linha de produtos para o embelezamento do olhar.

Além do atendimento qualificado, as clientes encontrarão na loja produtos de maquiagem, que exaltam a beleza e harmonia facial feminina, de forma leve e natural, com itens como: batom líquido, lápis iluminador, entre outros.

Por fim, vale destacar o diferencial do Spa das Sobrancelhas que é a maneira especial no atendimento e também no conhecimento das profissionais para uma orientação adequada a cada cliente, sem falar na Estrutura do ambiente, que conta com Climatização e um Atendimento super personalizado para suas clientes sentirem-se num Verdadeiro Spa.

“Conquistamos cerca de 300 lojas em apenas três anos com muito trabalho, dedicação e estudo. Percebemos às necessidades e os desejos da mulher, dessa forma, oferecemos um atendimento diferenciado, aliado às mais eficientes técnicas” como destaca Marko Porto, cofundador do Spa das Sobrancelhas e diretor executivo da rede.

Serviço:

Facebook: Spa das Sobrancelhas-Capão Raso

Instagram: spadassobrancelhascraso

Pode confiar de olhos fechados.

Avenida Winston Churchill, 406 (em frente ao tubo José Clementino Bettega).

Estacionamento Conveniado na frente do Life Residence – Rua José Clementino Bettega.

Faça sua avaliação Gratuita 41-3083-7300 ou 99877-0047.