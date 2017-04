A moderna e diversificada loja do Pinheirinho vem se somar a outros três estabelecimentos criados ao longo de mais de 26 anos de trabalho e dedicação.

Desde a saída de Realeza, no sudoeste do Paraná, até os dias de hoje os irmãos J. Carneiro acumularam uns bons anos de muito trabalho e dedicação para construir em Curitiba uma empresa sólida e exemplar.

São 4 lojas bem completas, bem estruturadas e com atendimento exemplar visando levar o melhor para sua vasta clientela. É trabalho encabeçado pelos irmãos Joarez Carneiro e José Gelso, sustentada por uma equipe de 60 colaboradores.

Nestes 26 anos de trabalho e dedicação a família J. Carneiro Móveis conta também com a colaboração de alguns familiares e uma dedicada equipe que leva como fundamental sua relação com o cliente oferecendo conforto, qualidade e satisfação dentro de valores rígidos visando levar o melhor à sua vasta clientela. Estas diretrizes são praticadas desde sua fundação em 1990, e continuam hoje servindo como pilares da empresa no sentido de garantir um crescimento sólido e seguro em constante parceria com seus clientes.

Outra preocupação fundamental da empresa é em relação aos produtos oferecidos ao consumidor. Sempre atentos às novidades e lançamentos, oferece o que há de melhor no mercado, disponibilizando produtos das marcas mais conceituadas a preço competitivo.

O aprimoramento pessoal e profissional de seus colaboradores, é outro diferencial para levar o melhor atendimento com qualidade e agilidade visando a satisfação do consumidor, criando uma relação de amizade e fidelidade.

Atendendo as necessidades e realizando sonhos dos clientes, parceiros e colaboradores, a empresa desenvolve seu trabalho com transparência e seriedade tanto na venda, como na entrega, na montagem e no pós venda.

Levar sempre o melhor custo benefício, por preço justo é a base do sucesso da J. Carneiro.