Localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, no Centro, a Gibiteca incentiva, desde os anos 80, a divulgação e formação de quadrinistas em Curitiba, além de servir como um espaço democrático para ações culturais focadas nos quadrinhos e a outras linguagens correlacionadas, como ilustração, RPG e Cosplay. Só no ano passado, mais de três mil pessoas se deliciaram com as revistas.

Formado principalmente por doações, o acervo se destaca por incentivar a cultura no segmento em Curitiba. Mas a Gibiteca também abre espaço para ações educativas com escolas e realização de cursos, oficinas e debates voltados a quem se interessa pelas artes visuais.

O acervo é dividido em vários gêneros. “Temos uma parte reservada aos mangás (histórias em quadrinhos desenhadas no estilo japonês), outra para os comics (quadrinhos americanos de super-heróis e faroeste) e uma só para histórias de terror”, explica o coordenador da Gibiteca, Fúlvio Pacheco.