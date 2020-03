Nesta segunda-feira (23/3), primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe, 43.144 doses foram aplicadas pelos profissionais que estão espalhados pelos 42 pontos de vacinação em toda a cidade. Na primeira etapa, que segue até o dia 15 de abril, estão sendo imunizados idosos e profissionais da saúde.

Expectativa é vacinar 118 mil idosos.

A vacinação está sendo realizada em 42 pontos externos, que funcionam de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. Desses, cinco funcionam como um drive thru para os idosos: eles não precisam sair do carro para receber a imunização. Somente nesses pontos, foram vacinadas 9.580 pessoas.

O drive thru da praça do Athetico passa a ter dois pontos a partir desta terça-feira.

A secretária municipal da saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, alerta, porém, que os drive thru de vacinação estão indicados apenas para os idosos de Curitiba com dificuldade de locomoção, que vão se vacinar de carro.

A campanha de 2020 está escalonada, de acordo com o Ministério da Saúde, e vai até 22 de maio. A partir de 16 de abril vão ser vacinados professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e doentes crônicos (que tenham prescrição médica ou sejam acompanhados por programas da unidade de saúde).

Depois, a partir de 9 de maio, será a vez de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição) e adultos de 55 a 59 anos.

Combate ao corona

Trata-se da vacinação contra o vírus da influenza. Ela não imuniza contra o novo coronavírus. Mas a imunização é importante no combate da nova doença, já que vai diminuir a demanda sobre a rede de saúde, livrando as pessoas da “gripe comum” e, portanto, de terem de recorrer à rede de saúde, além de evitar que os sintomas sejam confundidos com os do novo vírus.

Escalonamento

A campanha de vacinação contra a gripe de 2020 será escalonada, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.

1ª fase (a partir de 23/3) – Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

2ª fase (a partir de 16/4) – Professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e doentes crônicos (que tenham prescrição médica ou sejam acompanhados por programas da unidade de saúde).

3ª fase (a partir do dia 9/5) – Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebês até 45 dias e apresentem algum documento que comprove a condição) e adultos de 55 a 59 anos.