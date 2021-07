Com criação da SunsetDDB, o movimento convoca as mulheres no Brasil para incentivarem as atletas que estão em Tóquio, unindo vozes para um grito de torcida que gera engajamento e conexão emocional

A MRV, uma das maiores patrocinadoras do esporte brasileiro, lança hoje o movimento Canto das Mulheres do projeto #ElasTransformam, uma iniciativa para gerar engajamento e torcida para as atletas patrocinadas pela empresa que disputam a maior competição mundial, que começa nesta sexta-feira, 23 de julho.

Criado pela SunsetDDB, o movimento Canto das Mulheres, uma extensão do projeto #ElasTransformam, foi idealizado pela Act3 para a MRV no ano passado para apoiar e fomentar um grupo de 12 mulheres, que integram a delegação de atletas brasileiros no Japão. Além de mostrar o apoio da marca às atletas, o movimento também tem o objetivo de incentivar e valorizar as conquistas das mulheres não apenas no esporte, mas em todo o desenvolvimento da sociedade.

Diante de um contexto no qual, além da distância geográfica e diferença de fuso horário, a presença de torcida está limitada, devido à Covid-19, o #ElasTransformam quer viabilizar uma forte conexão emocional entre as atletas e o público no Brasil. Essa conexão é a principal proposta do movimento com o filme “Canto das Mulheres”, um autêntico grito de torcida que exalta o poder da voz para gerar união, força e incentivo para vitórias.

Com duração de um minuto, o filme começa com uma garota caminhando sozinha dentro de um ginásio completamente vazio. Cantando versos fortes como “A voz de uma é a voz de todas” e “A vitória de uma vem de todas as mãos”, focos de luzes aparecem gradativamente nas arquibancadas. A música ganha uma energia crescente ao passo que surgem várias telas de torcedoras que acompanham a canção diretamente de suas casas. As telas criam um conjunto de cenas que deixam o ginásio lotado enquanto são mostradas imagens das atletas patrocinadas pela MRV. Ao final, lettering traz a assinatura “O futuro das mulheres no esporte a gente constrói hoje.”

Além do filme, com veiculação em TV aberta e fechada, e em canais digitais, a campanha conta com ações e ações com influenciadores. A identidade visual das peças destaca a hashtag #ElasTransformam com fotos das atletas Kahena Kunze (Vela), Lorrane Ferreira (Natação), Luisa Baptista (Triathlon), Luiza Fiorese (Vôlei Sentado), Rayssa Leal (Skate), Silvana Lima (Surfe), Aline Silva (Luta Olímpica), Ana Patrícia (Vôlei de Praia), Ana Sátila (Canoagem), Beatriz Ferreira (Boxe), Bruna Takahashi (Tênis de Mesa) e Flavia Saraiva (Ginástica Artística).

“Estamos muito animados com o projeto #ElasTransformam, além de apoiarmos o esporte nacional estamos contribuindo para encorajar as mulheres e atletas a transformarem suas realidades, lutando pelos seus sonhos”, conta Alexia Duffles Drummond, diretora de Marketing da MRV. “A igualdade de gênero é uma causa muito importante abraçada pela MRV&CO, nós temos desenvolvido e incentivado diversas iniciativas nesse sentido”, ressalta a executiva.

Para Sergio Mugnaini, CCO (Chief Creative Officer) da SunsetDDB, o movimento Canto das Mulheres é um trabalho de comunicação que corresponde a uma ativação de empoderamento. “A partir do esporte, o movimento cria um canal muito real de união e de engajamento para mostrar que as mulheres têm um forte potencial de transformação e de conquistas em todas as áreas em que elas atuam. É uma celebração à força feminina”, diz Mugnaini.

Link para o filme: https://www.youtube.com/watch?v=sr6RLlM5ktA