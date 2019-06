Iniciativa que nasceu do Festival de Teatro de Curitiba leva peças teatrais a escolas e ONGs de Curitiba e Região Metropolitana e já atendeu mais de 12 mil crianças

Com mais de 35 organizações assistidas e 12 mil crianças impactadas, o Programa Guritiba completou um ano de atividades. O projeto sócio-educativo que começou há 11 anos como parte do Festival de Teatro de Curitiba, ganhou autonomia no último ano e se tornou uma iniciativa permanente e atuante nas comunidades periféricas de Curitiba, levando cultura para crianças e famílias de baixa renda da capital e Região Metropolitana.

Com recursos da Lei Rouanet, o Programa Guritiba funciona de forma independente durante oito meses por ano com atividades semanais em escolas, ONGs, orfanatos e asilos de áreas socialmente vulneráveis de Curitiba e RMC. A abertura anual integra a programação do Festival de Teatro de Curitiba , com ações voltadas para o público infantil, como peças teatrais, oficinas, música e brincadeiras, além de atividades formativas e sociais em escolas. Nos demais meses do ano, o cronograma artístico e educativo se espalha por toda cidade, com atrações gratuitas que democratizam o acesso à cultura. Só em 2018, mais de 12 mil crianças de sete municípios do Paraná foram impactadas.

A produtora do programa, Carol Scabora explica que a grande contribuição do projeto é proporcionar a inclusão cultural do público infantil sem acesso a atrações artísticas que normalmente ficam restritas às regiões centrais das metrópoles. “A programação do Programa Guritiba gera muito impacto, principalmente para as crianças que nunca tinham ido ao teatro”, comenta. Além de levar a arte às regiões mais periféricas, o Programa Guritiba também traz a população dessas regiões para apreciar peças em exibição no Centro da capital paranaense. “Queremos democratizar e proporcionar oportunidades para que o maior número de famílias tenham essa experiência que para elas é, na maior parte dos casos, inédita”, afirma. A ação Cultura em Família prevê a realização de uma experiência artístico cultural para toda a família, disponibilizando transporte até o local da apresentação, ingressos e alimentação após o espetáculo, possibilitando que a experiência familiar seja reforçada por meio das vivências culturais. A ação para famílias já foi realizada mais de 50 vezes, atendendo 600 pessoas. Nos primeiros cinco meses de 2019, o Programa já foi realizado 16 vezes e atendeu 85 pessoas.

Formação de Educadores

O trabalho do Programa Guritiba também deixam um legado nas instituições por onde passam. Na “Ação Formativa para Educadores” são desenvolvidas atividades específicas de capacitação destinadas a professores e educadores sociais de áreas marginalizadas, para que possam incluir elementos culturais em sala de aula. Em um ano de atividades, 164 educadores receberam capacitações. O programa também oferece espetáculos teatrais, contação de História e ação formativa aos alunos da rede pública de ensino. Assim, através de conteúdos em arte-educação, os pequenos têm acesso a atividades artísticas que contribuem para seu desenvolvimento e expressão e fortalecem valores como empatia e autonomia.

O projeto também movimenta frentes de contratação artística e educacional de Curitiba e RMC. A maioria dos envolvidos são profissionais locais e todos que participam do projeto são remunerados a partir de recursos captados pela Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. O Programa Guritiba é apresentado por Caterpillar e Perkins Motores, com patrocínio da Tradener e Ibema e tem como apoiadores as empresas Novozymes, New Holland, Mili e Savana | Mercedes-Benz. São parceiros também na realização do Guritiba a Berneck, Brose do Brasil e o BRDE.