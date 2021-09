Dentro do ônibus, num parque ou no horário do almoço, em qualquer lugar um livro pode estar com você dentro do seu celular. O Curitiba Lê Digital oferece gratuitamente 219 opções de obras literárias para serem baixadas, além de outras dez de autores locais contemporâneos.

O Curitiba Lê Digital é um serviço da Fundação Cultural de Curitiba para incentivar a leitura, e está disponível dentro do aplicativo Curitiba App (veja abaixo como acessar).

Neste primeiro ano de funcionamento o aplicativo já virou referência nacional. Em entrevista para a revista A Seguir Niterói (RJ), a jornalista e escritora Chris Fuscado cita o Curitiba Lê Digital como um projeto bem-sucedido.

“Colocam o livro no formato que remete ao streaming, e durante um tempo ele fica disponível para leitura. Eu achei genial, logo pensei que precisamos disso em Niterói”, disse a jornalista e escritora Chris Fuscado.

O sucesso do aplicativo de leitura é percebido pelos acessos. Desde o lançamento, em maio de 2020, foi acessado por 6.160 pessoas, e 10.155 livros foram baixados, uma média de 634 livros por mês.

“Essa ideia de colocar o acesso à cultura como serviço público no aplicativo da Prefeitura (Curitiba) foi muito bacana. Estamos dando de forma fácil e rápida acesso aos bens culturais, nossa literatura e nosso conhecimento”, comentou Mariane Torres, coordenadora de literatura da Fundação Cultural de Curitiba.

Campeão de leitura

A obra mais baixada na ferramenta virtual é um livro escrito há 700 anos, antes da invenção da imprensa. Divina Comédia, a trilogia de aproximadamente 700 páginas de Dante Alighieri e que, até o período, alcançou 207 downloads.

O estudante de farmácia Eduardo Breve já leu seis livros digitais do aplicativo. Entre eles, dois livros que estão entre os dez mais acessados, Revolução dos Bichos (segundo lugar no ranking) e Dom Casmurro, obra clássica de Machado de Assis que ocupa a quarta colocação, com 72 downloads no Curitiba Lê Digital.

Eduardo sempre foi amante de livros, mas agora na faculdade não consegue carregar o exemplar físico. “É fácil, está na palma da mão. Então quando fico um pouco entediado, já busco o livro digital para me entreter “, disse o estudante.

Como baixar seu livro preferido



1º – Baixe o aplicativo Curitiba App e faça seu cadastro

2º – No menu principal, clique no ícone Curitiba Lê

3º – Faça a busca digitando o nome do livro de interesse ou pelo gênero: drama, romance, etc

4º – Ao clicar em algum título, aparece a sinopse e a opção de download. Boa leitura!