Para início do segundo semestre de 2021, com apoio da Família Schvabe, daremos continuidade à nossa coluna jurídica, sempre na intenção de dar propriedade aos senhores leitores a respeito de seus direitos e deveres para com a sociedade em que vivem. Agora, com algumas modificações, estrearemos o VOCÊ SABIA QUÊ?

Desta forma, serão eleitos assuntos relevantes em curso, com o fim de informar e conscientizar a todos, bem como, na intenção de entreter e estimular, traremos conto de casos pitorescos da advocacia, histórias de cidadãos e famílias curitibanas que fizeram história, locais singulares e famosos da nossa cidade, como um prosaico sanduiche, denominado de X-SALADA que, acredito, foi lançado em uma famosa praça da cidade no bairro das Mercês, durante os anos sessenta.

Entre outras histórias, relembraremos o “lançamento” das Balas Zequinha, Balas Rin tin tin, um famoso pirulito, não sei o porquê, denominado de Zorro, queijadinhas maravilhosas e também determinado local que recebia pessoas de todos os cantos, para degustar suas famosas empadas.

Prosearemos sobre os bares que ficaram famosos na cidade, quase sempre com o nome do proprietário ou em homenagem ao bairro onde instalado, sempre para atender as pessoas mais simples da população.

Assim, resolvemos comentar com os leitores assuntos que nos chamaram atenção, percorrendo nossa querida Curitiba, mesmo que não jurídicos, posto que alegres, curiosos e de interesse em geral.

Por fim, desejamos um segundo semestre diferente, com um grande número de pessoas já vacinadas, saúde e sorte a todos, acreditando que tudo vai dar certo.