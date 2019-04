Entre as entidades cadastradas no Banco de alimentos da Ceasa, registramos aqui a distribuição feita na comunidade pelo Clube de Mães e Amigos do Xapinhal, no Sítio Cercado. Toda quinta-feira, pessoas dedicadas ao bem comum colaboram com a direção do Clube de Mães buscando frutas e verduras que em seguida são distribuídas à comunidade, como registrado nestas fotos. Na verdade, os produtos destinados à distribuição gratuita, são aqueles que por mais diversos motivos não são comercializados pelos atacadistas e produtores rurais da CEASA e, por serem perecíveis em geral eram descartados. Com esta iniciativa, se consegue disponibilizar mercadorias para consumo imediato das famílias beneficiadas.

Também são disponibilizados produtos adquiridos através de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

São atendidas entidades como creches, hospitais, asilos, casas de recuperação, casas lares e outros, que atendam os objetivos do programa.

Nosso agradecimento a presidente Iracy Paula Almeida que nos forneceu estas fotos.