Para comemorar os três anos do Clube Condor, a rede realiza uma campanha que oferece “Dinheiro de volta” para os membros do Clube, que já ultrapassa 2,8 milhões de clientes cadastrados. A cada compra de produtos participantes da campanha, será revertido automaticamente um valor para ser utilizado como um crédito na próxima compra que o cliente realizar nas lojas da rede.

O Condor é o primeiro supermercado a oferecer esse tipo de programa de cashback com distinção de fornecedor, o que aumenta o tamanho das vantagens para os consumidores. Na campanha, os produtos participantes possuem um valor que retorna para o cliente como crédito que pode ser utilizado na compra de produtos em marcas do mesmo fornecedor. O saldo e extrato de cada fornecedor pode ser consultado no site www.clubecondor.com e no App Clube Condor.

Para ganhar ou resgatar o crédito, basta fornecer o CPF cadastrado no Clube Condor no momento da compra. Se o valor do crédito for superior a R$ 100, o cliente terá que digitar a sua senha do Clube Condor para utilizá-lo.

Segundo o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, esta campanha foi idealizada com o propósito de ajudar os clientes da rede neste momento atual. “Em meio a esta pandemia, buscamos junto com nossos fornecedores uma maneira de comemorar oferecendo um retorno com dinheiro de volta para que os clientes consigam buscar uma retomada econômica”.

Zonta destaca que o Clube Condor com Dinheiro de Volta também lança um novo conceito no mercado, o de Programa de Fidelidade Multinível, em que varejista e fornecedor trabalham juntos para aumentar a lealdade dos consumidores, além de gerar benefícios para todos.

O regulamento da campanha, bem como as ofertas participantes, podem ser conferidos em www.condor.com.br/aniversario.