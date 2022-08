Para comemorar os cinco anos do Clube Condor, a rede realiza até o dia 17 de agosto a Campanha “Compre e Concorra”, que vai sortear cinco viagens de R$10 mil cada em forma de vouchers para os ganhadores escolherem os destinos dos seus sonhos. A cada R$150,00 em compras, automaticamente será gerado um número da sorte no CPF do membro do Clube Condor fornecido no caixa.

Para participar da promoção, o cliente precisa estar com o cadastro do Clube completo. Para se inscrever ou completar o cadastro, basta entrar no site www.clubecondor.com ou baixar o aplicativo Clube Condor e preencher o formulário. Tudo de forma gratuita e descomplicada.

Entre as demais ações de aniversário, está a intensificação dos benefícios para os clientes cadastrados no Clube Condor, como o Dinheiro de Volta, ofertas exclusivas e descontos em combustível nos postos da rede em abastecimentos acima de 20 litros.

O Clube Condor foi lançado em 2017 com a finalidade de ajudar o consumidor a economizar, além de oferecer uma experiência de compra cada vez mais agradável e personalizada.

Desde 2020, o Condor oferece “Dinheiro de volta” para os membros do Clube. A rede foi a primeira a oferecer esse tipo de programa de cashback com distinção de fornecedor, o que aumenta o tamanho das vantagens e fideliza os consumidores.

Aplicativo

O aplicativo do Clube Condor surgiu para facilitar ainda mais a experiência do cliente na hora da compra. Com um layout clean e agradável, o app ajuda os clientes a economizarem ainda mais, mostrando para eles suas ofertas preferidas. Além disso, ele também permite ao usuário fazer sua lista de compras, acessar o histórico do que já comprou, ver o Condor mais próximo da sua localização e ter acesso ao feed com diversas receitas, dicas e promoções da rede.

Outra vantagem que pode ser consultada pelo app são as promoções de “Compre e Concorra”, viabilizadas por fornecedores da rede e exclusivas para clientes Clube Condor. Nestas promoções, o cliente compra em qualquer loja Condor um determinado valor dos produtos participantes das campanhas e ganha um número da sorte para concorrer aos sorteios. Todas as promoções vigentes, bem como os números da sorte, podem ser consultadas na aba “Campanhas”.

“O Clube Condor traz uma série de vantagens para os nossos clientes. É a forma de termos cada um mais próximo de nós e oferecermos promoções e benefícios de acordo com o perfil de cada consumidor. Desta forma, continuamos atuando com o cliente no centro de nossas operações e criamos campanhas com aquilo que realmente importa, fazendo a diferença na vida das famílias”, afirma o diretor de marketing da rede, Leonardo Franklin.

Embora os sorteios e promoções personalizadas sejam para aqueles que têm o cadastro completo, também é possível realizar um pré-cadastro no caixa, na 1ª compra, informando apenas CPF e número de celular válido e aproveitar os descontos já nesta compra.