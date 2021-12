Concerto de Natal reúne mais de 2 mil pessoas, 100 músicos e tem ingresso solidário

A magia do Natal tem tomado conta da cidade sorriso com o retorno gradativo das programações culturais pós pandemia e, claro, não poderia ficar de fora desse clima o teatro mais emblemático do Paraná. O maior auditório do Teatro Guaíra, o famoso Guairão, abrirá suas portas em grande estilo às 18h30 do dia 19 de dezembro para matar as saudades do público curitibano e aquecer os corações em uma noite repleta de esperança. Trata-se do Grande Concerto de Natal de Curitiba, que estima alcançar um público de mais de 2,5 mil pessoas e transbordar música aos parques da cidade por meio de telões com transmissão ao vivo.

Do barroco aos clássicos natalinos, passando pelos sucessos da Broadway, o Grande Concerto de Natal de Curitiba vai reunir mais de 100 músicos sob a direção de Norton Morozowicz, maestro curitibano de carreira internacional responsável pela Orquestra Sinfonia Brasil e idealizador deste projeto. Orquestra, Coro Lírico e Coral Curumim juntos, vão transmitir a mensagem natalina enfatizando o tema escolhido para nortear o repertório: Abraçando a Vida. O público pode esperar fortes emoções com canções tradicionais – como Christmas Festival, White Christmas, Winter Wonderland e Hallelujah, temas de musicais famosos – como West Side Story Suite e I have dreamed, e uma pitada de música brasileira com Ave Maria no Morro.

Mais de 2 mil pessoas terão o privilégio de assistir ao Grande Concerto de Natal de Curitiba no auditório do Guairão com ingressos solidários – preço simbólico R$ 5,00 com a bilheteria revertida ao Hospital Pequeno Príncipe.

Para além da plateia do teatro, entretanto, o projeto objetiva emocionar os visitantes de parques da cidade que, enquanto usufruem da beleza desses pontos turísticos, poderão acompanhar a transmissão ao vivo do evento em grandes telões. A contrapartida da ação ainda distribuirá convites a escolas públicas da comunidade.

Participações musicais

Participa deste projeto como preparador do Coral Lírico o tenor e regente do coro masculino Ottava Bassa, Alexandre Mousquer, músico que já apresentou-se sob a regência de renomados maestros no Brasil e no Exterior, sendo vencedor e finalista de concursos internacionais. À frente do Coral Infantil está Joyce Todeschini, preparadora vocal e regente do Coral Curumim de Curitiba, entre outros importantes grupos musicais infantis. Também é criadora de roteiros e produziu e assinou a direção artística de diversos Cds e musicais para coro infantil.

Para abrilhantar ainda mais a ocasião, um convidado especial participará da festa, o solista Paulo Szot, o primeiro artista brasileiro a ganhar o maior prêmio do teatro dos Estados Unidos, o Tony Award. O cantor já se apresentou com a Metropolitan Opera, com a Canadian Opera Company, Grande Teatro do Liceu de Barcelona, entre outras. Em 2008, ganhou todos os prêmios de teatro da Broadway como melhor ator em musical por sua atuação em South Pacific. Ele é um dos barítonos mais aclamados e versáteis do mundo, sendo reconhecido internacionalmente como cantor de ópera, premiado astro do teatro musical, consumado concertista e ator.

Realização

O Grande Concerto de Natal de Curitiba é um projeto do maestro Norton Morozowicz, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e tem a Direção Geral de Glacy Antunes de Oliveira. A ação ainda conta com apoios da Superintendência da Cultura da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná, do Teatro Guaíra e da Fundação Cultural de Curitiba.

Serviço

GRANDE CONCERTO DE NATAL DE CURITIBA

Com Coro & Orquestra Sinfonia Brasil

Data: 19 de dezembro Hora: 18hs30

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Ingressos: R$ 5 reais (inteira) e R$ 2,50 (meia)

Retirada dos ingressos: