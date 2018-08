Neste sábado, dia 4 de agosto, tivemos o resultado do primeiro ganhador da promoção “Liquida Mix Turbo Condor”. O cliente José Carlos Santos, que efetuou a sua compra no Hiper Condor Maringá Av. Colombo, foi o ganhador do primeiro Renault Kwid 0Km.

Conforme regulamento da promoção, o sorteio se deu por meio de sistema de informatização de sorteios, pelos números da Loteria Federal do Brasil, concurso 05307, realizado no dia 04/08/2018. Além disso, os números da sorte, gerados aleatoriamente, são compostos de seis dígitos, sendo que cada número da sorte gerado é único para cada CPF participante. Foram disponibilizados 50.000.000 (cinquenta milhões) de cupons, em 500 (quinhentas) séries (de 0 a 499) compostas por 100.000 (cem mil) elementos sorteáveis aleatórios no intervalo de 0 (zero) até 99.999 (noventa e nove mil novecentos e noventa e nove), os quais estão sendo distribuídos de forma aleatória, equitativa e concomitante, não havendo repetição durante toda a promoção.

A promoção tem Certificado de Autorização da Caixa nº 4-6159/2018 e o regulamento completo pode ser conferido no site www.promocoescondor.com.br/ liquidaturbo.

Como participar dos sorteios

A campanha do sorteio dos carros vai até 28 de setembro e vai sortear mais dois carros Renault Kwid 0 km. A cada R$ 90,00 em compras (exceto bebidas alcoólicas, produtos de tabacaria e cigarros) em qualquer loja Condor, será emitido automaticamente no cupom fiscal de compra um código alfanumérico de dez dígitos, que deverá ser cadastrado no site da promoção junto com os dados do cliente (www.promocoescondor.com.br/ liquidaturbo). Para clientes que efetuarem a compra com o cartão Condor, serão impressos códigos em dobro.

Após a finalização do cadastro no site, para cada código alfanumérico será emitido um número da sorte para participar dos sorteios. Clientes cadastrados no Clube Condor ganham números da sorte em dobro.

O valor das compras não é cumulativo. Ou seja, só serão consideradas as compras de um único cupom fiscal.