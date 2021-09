Numa sessão especial as estrelas do premiado filme curitibano Cinema Mudo, atores mirins da comunidade Vila das Torres, acompanharam a estreia do curta-metragem, neste sábado (18/9), no Coreto Digital, cinema a céu aberto da Prefeitura de Curitiba dentro do Passeio Público.

O filme de 15 minutos fica em cartaz no Coreto Digital até 3 de outubro, com duas sessões por dia, às 12h e às 16h.

Rodado em 2019 com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba, o curta-metragem, dirigido pelo cineasta Melo Viana ficou pronto em 2020, mas em razão da pandemia não teve exibições públicas. Nem mesmo as crianças protagonistas da história haviam ainda assistido.

Nesse período, o curta foi inscrito em festivais de audiovisuais e ganhou vários prêmios mundo afora.

O filme em em preto e branco se passa na década de 1930, período de transição para o cinema falado e mostra a história de um grupo de crianças que precisa de muito pouco para montar uma sala de exibição e receber os amigos para apreciar cinema.

A seleção das crianças para protagonizar a produção foi feita após uma oficina de teatro no Clube das Mães da Vila das Torres. De lá saíram os nove atores do filme que tiveram todo preparo para a atuação profissional.