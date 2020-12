A programação vai até 23 de dezembro. A decoração poderá ser vista até 6 de janeiro

Devido à pandemia, todas as atrações do Natal de Curitiba seguem os protocolos sanitários para evitar aglomerações e contágios de covid-19, como distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara e restrição de público (Jardim Botânico e Passeio Público).

Além disso, os espetáculos e atrações poderão ser acompanhados de casa pelas redes sociais da Prefeitura de Curitiba.

As cinco novidades do Natal de Curitiba Luz dos Pinhais 2020

Vila de Natal Electrolux no Parque Tanguá

Depois de duas edições na Praça Santos Andrade, a Vila de Natal Electrolux chega ao Parque Tanguá, no bairro Taboão, com árvore de Natal de 18 metros, iluminação especial do Belvedere e espetáculo de luz e som. Gratuito.

Datas: de 26/11 a 6/1, das 19h às 22h

A Vida é um Presente Servopa

A partir de um totem gigante dando boas vindas com um tradicional “HoHoHo!” do Papai Noel, o público é convidado a percorrer um lúdico circuito “instagramável” com túnel de luz e pacotes de presentes em tamanho humano para aquele registro de fotos nas redes sociais. Todo o trajeto foi concebido para garantir o distanciamento social. A atração do Consórcio Servopa pode ser conferida no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, localizado na Rua Mário Tourinho, no bairro Campina do Siqueira. Tudo gratuito.

Datas: de 27/11 a 6/1, a partir das 18h30

Caminho de Luz Condor no Parque Barigui

O espetáculo natalino drive-thru no Parque Barigui, que tem patrocínio do Supermercados Condor, começa no Portal de Acesso (com entrada pela BR-277) e segue por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann. Durante o percurso, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, a uma velocidade máxima de 10 km/h e áudio sintonizado por rádio, como o Grande Coral de Anjos e Homens (virtual), banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria, Maria Visita Isabel Sua Prima (Magnificat) e Santo Presépio. O circuito ainda terá túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago. Tudo gratuito.

Datas: de 27/11 a 23/12, das 19h às 22h

Caminho de Luz no Parque Náutico

Com cerca de 700 metros, o circuito de Natal de carro no parque do Boqueirão tem atrações como árvore de Natal de 22 metros, presépio junto ao lado, anjos de luz e estruturas do espaço iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela, torre e casa da guarda). Tudo gratuito.

Datas: de 4/12 a 23/12, das 19h às 22h

Ópera no Restaurante Madalosso

Árias de óperas famosas serão encenadas nas janelas do famoso restaurante, durante o espetáculo “Encantando Santa Felicidade”, com cantores caracterizados de grandes artistas da ópera mundial. Tudo gratuito.

Datas: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22/12, com três sessões a partir das 19h30.

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2020 com o patrocínio das empresas Supermercados Condor, Electrolux e Consórcio Servopa.

Programação completa no site: https://natal.curitiba.pr.gov.br/

A programação está sujeita a alterações.