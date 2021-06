Na próxima segunda-feira, 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e intersexos) e diversas ações pelo mundo são feitas para alertar a sociedade sobre o preconceito.

Em Curitiba, a Assessoria de Direitos Humanos – Políticas para Diversidade Sexual da Prefeitura vai promover a Semana do Orgulho LGBTI+, entre os dias 27 de junho a 3 de julho. Alguns pontos turísticos da cidade serão iluminados com as cores da diversidade.

A partir do dia 27 de junho a estufa do Jardim Botânico, a Praça do Japão e a Regional Pinheirinho vão ganhar as cores do arco-íris durante às noites para lembrar as pessoas sobre a tolerância, o respeito e o combate ao preconceito e à LGBTIfobia.

Leitura

Nesta semana, até sexta (25/6), a Fundação Cultura de Curitiba (FCC) promove ciclos de leituras com as temáticas LGBTQIA+. Os encontros virtuais são pela plataforma Google Meet. A programação completa pode ser acessada neste link. https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00317125.pdf

Vale do Pinhão

No site de eventos do Vale do Pinhão, no dia 30 de junho, às 14h, haverá o Encontro de Negócios Virtual. Será uma oportunidade de empreendedores mostrarem suas empresas para outros empreendedores, se conectar e fechar negócios.

A Agência Curitiba de Desenvolvimento fez uma comunicação especial do evento estimulando os empreendedores e o público LGBTI+ a participar. É uma ação em que as pessoas têm oportunidade de apresentar sua empresa com um pitch rápido, com apenas um slide falando quem é, o que fornece, o que procura, como me encontrar.

Requisitos necessários para participar do evento: ter um dispositivo (computador, celular ou tablet) com acesso a câmera e microfone; apenas um participante por CNPJ; estar conectado na sala virtual 10 minutos antes de iniciar a rodada.

As vagas são limitadas e a inscrição segue até 28 de junho, às 23h59, pelo site www.valedopinhao.com.br/eventos/

A Agência Curitiba de Desenvolvimento, por meio do Vale do Pinhão, promove vários eventos on-line para empreendedores e startups de Curitiba. As oportunidades também envolvem diversidade e inovação e podem ser acompanhadas pelo site www.valedopinhao.com.br/eventos/

A Assessoria de Direitos Humanos – Políticas para Diversidade Sexual e demais Secretarias e órgãos municipais estão planejando ainda a realização da semana da empregabilidade e empreendedorismo, visando desenvolver ações de inclusão, estimulando e fortalecendo o empreendedorismo da população LGBTI+.

Super Cupom da Diversidade

Durante o mês de junho, a Assessoria da Diversidade Sexual também apoia a ação do Super Cupom da Diversidade, que reúne quatro empreendedores de Curitiba em uma campanha para arrecadar recursos para ONGs LGBTI+ da cidade. O objetivo é repassar 10% das vendas para as ONGs Transgrupo Marcela Prado e Grupo Dignidade.

As duas ONGs tiveram seus atendimentos aumentados em razão da pandemia da covid-19. Os cupons são vendidos exclusivamente pela plataforma EBANX beep, ao custo de R$ 100 que dão direito a quatro vales de R$ 25.

O valor pode ser utilizado em compras de comidas e bebidas em cada um dos quatro empreendimentos: O Pão que o Viado Amassou, O Hamburgay, Yag Coffee e Love Y Gin.

Saiba mais sobre a campanha Super Cupom da Diversidade pelo site: https://ebanxbeep.com/caixa-do-orgulho/cupom-da-diversidade

O apoio da Assessoria da Diversidade Sexual é na divulgação da campanha, para que mais pessoas conheçam e ajudem na ação.

Aliades

A Aliades – Rede de Profissionais LGBTI+ e Aliades da América Latina produziu um Guia Prático para o Mês do Orgulho. O material é destinado para ambientes coorporativos, empresas e locais de trabalho. O objetivo é falar sobre a diversidade e inclusão nos ambientes de negócios. O Guia pode ser acessado neste link. https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00317128.pdf