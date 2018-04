A governadora Cida Borghetti presidiu nesta quarta-feira (11) a solenidade em que a coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha assumiu o comando-geral da Polícia Militar do Paraná. “Escolher e dar posse à primeira mulher no comando-geral da Pm é para mim é motivo de orgulho, porque sempre busquei valorizar a presença da mulher na gestão pública, na política e na sociedade”, afirmou a governadora.

SERVIÇO EFICIENTE – Continuidade ao trabalho de combate à criminalidade é uma das bases da gestão, salientou a coronel Audilene Rosa. “O objetivo é buscar, cada vez mais, um serviço eficiente à população, para que ela possa se sentir mais confiante com a atuação da PM”, afirmou Audilene. “A estratégia é manter o policiamento, operações, abordagens, análise criminal e alocação do efetivo, como já vem sendo feito, nos pontos mais críticos”, explicou.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Júlio Reis, destacou a carreira da coronel Audilene na Polícia Militar e o seu comprometimento com a área de segurança pública. “A primeira mulher a comandar a PM do Paraná é uma profissional capacitada, experiente e com todos os requisitos para assumir o posto”, disse ele. “A comandante terá todo o apoio da Secretaria da Segurança para transformar suas metas em realidade e trabalhar nesta área, que é prioritária e de grande interesse da população”, salientou.

Para o coronel Maurício Tortato, a posse da nova comandante dignifica a história da Polícia Militar do Paraná. “É uma honra passar o comando à coronel Audilene, que é da minha turma do Colégio a Polícia Militar e do Curso de Formação de Oficiais. De modo honrado e muito merecido, assume o comando-geral e coloca a corporação”, disse. Ele também ressaltou o desafio da corporação. “É necessário achar o caminho para que o cidadão se sinta mais seguro, participe deste processo, interaja na elaboração de políticas públicas e valorize os militares estaduais, que dão a vida para proteger a população”, afirmou.

TRAJETÓRIA – Bacharel em Segurança Pública e em Direito, formada pela Escola Superior de Magistratura do Paraná, a coronel Audilene Rosa é especialista em planejamento e controle da segurança pública e em gestão de pessoas. Está na Polícia Militar desde 1985 e ocupava, nos últimos anos, a chefia do Estado-Maior da corporação. Foi também chefe do 3º Comando Regional de Maringá, que abrange as regiões de Maringá, Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama e Arapongas. Comandou interinamente o 8º Batalhão de Paranavaí. No 4º Batalhão de Maringá passou pelo Pelotão de Trânsito, chefia da seção de Inteligência.

