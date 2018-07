A governadora Cida Borghetti autorizou a liberação de R$ 17,1 milhões para o projeto Pintando nas Férias. A iniciativa é do Instituto Fundepar e cada uma das 2.146 escolas do Paraná receberá, antes do início das férias, uma cota especial do Fundo Rotativo, no valor de R$ 8.000,00. O valor deve ser usado para aquisição de materiais de pintura e pequenos reparos.

“Esta é mais uma ação que estamos realizando com a intenção de proporcionar aos alunos e professores de escolas públicas um ambiente mais saudável e adequado”, afirma a governadora Cida Borghetti. “Trata-se de uma iniciativa inovadora, que ajuda a envolver e unir a comunidade em torno de um objetivo claro, que é o de deixar as escolas com uma melhor apresentação”.

Para realização das melhorias, a mão de obra poderá ser viabilizada com recursos da cota de serviços do Fundo Rotativo ou de programas como Mãos Amigas, Escola 1000, Reparo Rápido e Renova Escola, além de envolver Associações de Pais e Mestres e Grêmios Estudantis.

Para Sergio Brun, diretor-presidente do Fundepar, esse programa é uma mostra da sensibilidade do governo em relação às escolas estaduais. “A qualidade do ensino passa também por uma boa apresentação das escolas. Num ambiente bem cuidado, fica mais fácil se concentrar nos estudos e se desenvolver”.

Preferencialmente, o projeto deverá ser desenvolvido no período de férias escolares e deverá priorizar as salas de aula. Após liberação do recurso do fundo Rotativo, as escolas terão um prazo de 60 dias para comprar os materiais e iniciar o projeto.