A governadora Cida Borghetti anuncia nesta terça-feira (05), no evento Viva a Mulher, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, novas ações na área da saúde para mulheres. Entre as iniciativas estão credenciamento para serviços de reprodução assistida pela rede de saúde pública, oferta de medicamento para trombose em gestantes e puérperas e ampliação do teste do pezinho.