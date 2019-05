Chegando ao seu décimo ano de existência, a Companhia da Carne, tradicional ponto de assados, carnes frescas e carnes especiais da Vila Izabel está mudando para um novo local para melhorar ainda mais o atendimento à sua vasta clientela.

Na verdade, o novo endereço fica a apenas 3 quadras. As novas instalações estão na mesma Rua Professor Ulisses Vieira, número 359, esquina com Rua Bororós onde os proprietários Clarice dos Santos e Vandelei Furlan Filho já estão atendendo com uma nova e moderna estrutura e algumas novidades que estão chamando a atenção de todos.

Além da comercialização de carnes especiais com o melhor preço, foi instalado um moderno restaurante e hamburgueria no mesmo local onde está sendo anexado o açougue com suas conhecidas carnes nobres preparadas e temperadas, prontas para o seu churrasco. Agora, além da carne assada normal, você pode escolher sua carne no açougue e levar direto para casa, ou degustar essa carninha, ali mesmo esperando ser assada pelos profissionais da casa, também com a opção de escolher direto da churrasqueira para o seu prato.

Tudo isto acompanhado de um bom chopp, cerveja ou outro tipo de bebida, ficando para a noite os mais diversos aperitivos, petiscos e hambúrgueres especiais como o de costela, filé argentino e o mignon.

Para um melhor atendimento a casa conta com chef de cozinha para o restaurante, chef de cozinha à noite para hamburgueria e também barman para preparar e servir aperitivos especiais e bebidas bem equilibradas.

SERVIÇO:

Cia da Carne – Restaurante e Assados

3343.3979 | 3343.3958

Carnes frescas, Carnes temperadas

Hambúrgueres, Aperitivos

Ambiente familiar

Atendimento:

Hamburgueria: Terça à domingo, das 18:30 as 23:30h

Restaurante: Segunda à sábado, das 11:00 as 14:30h

Açougue: das 8:00 as 19:30

Assados: Sábado, domingo e feriados, das 11:00 as 14:00h.