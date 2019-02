Como registro do resultado da tempestade da tarde de ontem. Quando em poucas horas tivemos uma quantidade de chuva superior a 70% da quantidade de chuva esperada para fevereiro. Felizmente foi por pouco tempo.

Foram registrados 109 mm de chuva na estação pluviométrica Jardim das Américas, do Simepar. O volume equivale a 74% do previsto para o mês inteiro de fevereiro.

Os ventos chegaram 51,5 km /h.

A partir das 15h30, a Defesa Civil de Curitiba registrou vários pontos de alagamento no Pinheirinho nas ruas Arnoldo Rudnick, Rua Almirante Tamandaré, Rua Ulisses José Ribeiro, Rua Orlando Alves Chaves, na João Bettega (Igreja do Portão), no Parolin em vários pontos, no Jardim das Américas, no Xaxim, Jardim Social, Centro e Linha Verde.

Ainda ocorreram alagamentos em algumas escolas: E.M. João Macedo Filho, Cmei José de Anchieta, Cmei Lindoia, E. M. Arapongas, Cmei Uberlândia e E.M. Papa João 23.

Abrigos da FAS, no Centro e Parolin, também foram alagados. As pessoas foram transferidas para o Centro Pop do Sitio Cercado. Houve também quedas de árvores no Fazendinha.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil. Ligue: 199.