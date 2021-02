Ao divulgar balanço das ações desenvolvidas pela gestão municipal na região do Tatuquara, mesmo sem informar data, a Prefeitura de Curitiba informou que ainda no início deste ano vai entregar o Terminal Tatuquara à população.

O 24° terminal do sistema de transporte coletivo de Curitiba, deve trazer economia de tempo significativo para moradores da região, que poderão ir direto para o Centro, sem precisar passar pelo Terminal Pinheirinho.



Pelo novo terminal passarão dez linhas alimentadoras, entre elas Rio Bonito, Dalagassa, Pompeia, Janaína, Santa Rita, Rurbana e Tatuquara, que hoje fazem a integração no Terminal Pinheirinho.