Autor: David Foenkinos

Editora Bertrand Brasil

A pintora Charlotte Salomon (1917-1943) não teve uma vida fácil. Nascida em Berlim, no seio de uma abastada, porém problemática família judaica, ela aprendeu desde cedo a lidar com a tragédia. A mãe, desiludida com a vida, saltou para a morte quando Charlotte era apenas uma criança, deixando-a sob os cuidados do pai, um importante cirurgião e veterano de guerra da época cujo declínio coincidiu com a ascensão de Hitler ao poder em 1933.