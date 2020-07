Conheça algumas propriedades dos chás e infusões para reforçar as defesas do organismo

Você sabia que o chá é um aliado da imunidade? Estudos mostram que algumas substâncias encontradas na infusão de plantas estimulam as defesas do organismo, tão importantes para atravessar o momento que vivemos. A Tea Shop, maior e mais especializada rede de lojas de chá do país, selecionou uma lista de ingredientes que você encontra nas mesclas e cujas propriedades, além de consagradas pela sabedoria popular, são cada vez mais objetos de pesquisas.

Confira:

Chá (Camellia sinensis) – Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que a L-teanina, substância presente no chá, alcança um efeito positivo no fortalecimento do sistema imunológico contra possíveis ataques virais ou bacteriológicos. Outro composto do chá verde chamado EGCG aumenta o número de células reguladoras que regulam a atividade imunológica. Além disso, um estudo do National Agriculture and Food Research Organization, do Japão, mostrou que os compostos do chá verde têm efeitos para amenizar os sintomas da rinite e problemas respiratórios.

Gengibre – Com longa história de uso medicinal, é uma raiz aliada das dietas com baixas calorias e tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Cúrcuma – Também conhecida como açafrão-da-terra, é da mesma família do gengibre e usada há cerca de 6 mil anos na medicina da Índia. É antioxidante, anti-inflamatória e antibacteriana.

Alcaçuz – Usado desde a Grécia antiga para tratar todos os tipos de doenças respiratórias.

Ginseng – O ginseng sempre teve um lugar privilegiado na medicina asiática. Tem ação estimulante e revitalizante, por isso é ótimo para reduzir o cansaço e o stress.

Camomila – Popular em todo o mundo, a camomila é usada há séculos. A propriedade mais conhecida é o efeito calmante, mas também é cicatrizante, anti-inflamatória e antibacteriana.

Matcha – É um chá verde japonês feito com as folhas mais tenras da planta reduzidas a um pó fino em um moinho de pedra. Famoso pelo alto poder antioxidante equivalente a até 10 xícaras de chá verde numa única dose. Graças aos seus componentes poderosos, minerais e vitaminas, protege o corpo e dá força contra diferentes patógenos. Pode ser bebido puro, ou agregado a outros chás para incrementar ainda mais o poder imunizante.

Goji berry – Fruto de um arbusto que cresce na China. Em várias regiões do continente asiático, acredita-se que essas bagas tenham o poder de rejuvenescer e até prolongar a vida.

Aloe vera – Também conhecida como babosa, é uma planta do norte da África com ação nutritiva, anti-inflamatória e regeneradora.

Erva-doce – Também conhecida como anis, é popularmente usada para ajudar na digestão e para combater a dor pela propriedade analgésica.

Romã – Fruta utilizada como planta medicinal, atua como antioxidante, anti-inflamatório e reguladora da pressão.

