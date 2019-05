Com a disponibilidade de um total de cento e vinte vagas a Ceasa Curitiba iniciou, no sábado, dia quatro de maio, uma ação social das mais interessantes visando levar a oportunidade a estudantes interessados em se preparar melhor para os vestibulares da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), bem para outras faculdades de seu interesse. Denominado como Curso Pré-Vestibular Comunitário, esta iniciativa está sendo levada a efeito no salão de eventos da Ceasa aberto todos os sábados com 100 vagas para alunos dos 18 colégios da região do Bairro Novo/Tatuquara, sendo também disponibilizados mais 20 vagas aos profissionais que atuam na Ceasa. As aulas vão até o dia16 de novembro entre 8h e 12h20, e são ministradas por dedicados professores voluntários destas escolas que pertencem a Secretaria de Estado da Educação, com a colaboração também de outras instituições de ensino.

O diretor agrocomercial da Ceasa Paraná, Paulo Ricardo da Nova, um dos responsáveis pela iniciativa destacou que “Com o curso possibilitamos que uma parcela dos nossos permissionários atacadistas, seus funcionários, produtores e demais trabalhadores que atuam na Ceasa Curitiba participem dessas atividades. A intenção é dar essa alternativa para que se capacitem ainda mais nos estudos e tenham um melhor desempenho no acesso as universidades e ao ensino técnico de nível médio”.

A iniciativa se viabilizou com o apoio do Sindicato dos Permissionários da Centrais de Abastecimento (Sindaruc) e também da Secretaria de Estado da Educação.

“A intenção desse trabalho comunitário é também atender a comunidade do entorno da Ceasa, bairros e vilas onde a empresa como um todo desempenha um importante papel social”, completa Paulo Nova.

Presente no início dos trabalhos, o atacadista e presidente do Sindaruc, Paulo Salesbran, ressaltou a importância deste tipo de iniciativa no sentido de valorizar e qualificar ainda mais o ambiente Ceasa. “Ajudamos a melhorar o conhecimento dos nossos colaboradores nos estudos e incentivamos aqueles que pretendem fazer o vestibular e o Enem”.

Para o assistente de área do setor Bairro Novo da Secretaria de Estado da Educação, Luiz Paulo Ribeiro, que também coordena este trabalho: “As aulas e disciplinas estão sendo ministradas por professores voluntários e estagiários da área educacional em parceria com a Administração da Regional da Rua da Cidadania do Tatuquara”.