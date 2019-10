Segurança Alimentar

Alunos do Colégio Estadual São Sebastião, do Umbará realizaram uma atividade muito especial no dia 18 de setembro. Convidados a participar de uma roda de conversas sobre segurança alimentar e nutricional eles foram até a Central de Abastecimento – Ceasa.

Jaqueline Macedo, gerente do programa Banco de Alimentos da Ceasa Paraná destacou que esta “foi uma forma de encerrarmos as atividades comemorativas ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado anualmente no dia 16 de outubro, quando essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO, que neste ano teve como tema central ”As nossas ações representam o futuro”.



Foram distribuídas também uma cartilha com os passos para uma alimentação saudável e 200 sacolas com produtos hortigranjeiros doados pelos permissionários atacadistas da Ceasa Curitiba através do Sindicato dos Permissionários, o Sindaruc, parceiro das principais iniciativas da Ceasa onde desenvolvem sua atividade profissional como sempre lembra o presidente Paulo Salesbram.

Além do Sindaruc esta iniciativa contou ainda com o Núcleo Regional da Educação de Curitiba/Setor Bairro Novo, a Secretaria Estadual da Educação, o Departamento Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – Desan, a Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento.