A construção da nova unidade de saúde na Ceasa foi anunciada durante as atividades da campanha “Agosto Azul”, onde uma série de serviços de saúde foram disponibilizados para os usuários da Central de Abastecimento na capital.

Visando atender também a população que trabalha ou mora nos arredores da Ceasa, no bairro Tatuquara, a nova unidade substitui a pequena estrutura existente hoje. Segundo o Secretário Michele Caputo Neto, o investimento será de quase R$ 2 milhões em recursos do Governo do Estado e ainda um total de R$ 115 mil para compra de mobiliário e equipamentos.

Para Caputo “O atendimento é uma reivindicação que recebemos da comunidade, vamos investir recursos próprios para que esta obra saia do papel. O objetivo é construir uma estrutura que esteja à altura da demanda da região”.

Também presente à solenidade o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara e a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Cecília Huçulak, que destacou “a parceria com o Governo do Estado, essencial para resgatarmos o sistema de saúde da capital. A liberação desta obra é mais uma prova disso”.

As ações do Agosto Azul anunciadas para serem realizadas de segunda a sexta, na verdade foi até o dia 23, terça-feira, pois havia sido anunciada de maneira equivocada. Segundo levantamento oficial foram realizados 1199 procedimentos, entre testes, aferição de pressão arterial, vacinação e avaliação de saúde bucal, bem como orientações de saúde em geral realizados na sede do Sindicato dos Permissionários da Ceasa Curitiba – Sindaruc.

Para encerrar o Agosto Azul na Ceasa, está sendo anunciada uma ação noturna de saúde com ações de conscientização sobre tabagismo, álcool e drogas entre outros a ser levado a efeito já de madrugada entre os dias 28 e 29 de setembro (segunda e terça-feira) com a participação do psicólogo Dionísio Banaszewski.