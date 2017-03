A Ceasa Paraná movimentou no último ano 1,16 milhão de toneladas de hortigranjeiros, por meio das suas cinco unidades no Estado – Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Segundo a Divisão Técnica e Econômica (Ditec), da Ceasa Paraná, esse volume é 6,1% superior ao comercializado pelas unidades em 2015.

Para Natalino Avance de Souza, diretor-presidente da Ceasa Paraná, o crescimento do volume de comercialização de 2016 é significativo diante ao período econômico com os indicadores negativos no país. “As ações que estão sendo realizadas, em conjunto com os produtores e permissionários atacadistas que atuam nas nossas unidades, apresentaram bons resultados”, afirma.

As orientações, por exemplo, sobre as boas práticas de comercialização, tanto na armazenagem como na distribuição dos produtos, valorizam ainda mais esse importante setor da economia. “E em se tratando de hortigranjeiros, esses cuidados devem ser redobrados para que evitemos desperdício de alimentos”, diz o presidente da Ceasa.