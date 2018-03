Estão programados inicialmente eventos em oito datas, quando haverá palestras específicas sobre a saúde do trabalhador; exploração sexual; trabalho infantil; combate ao uso de drogas; temas ligados a hepatites, entre outras enfermidades; malefícios do tabagismo; posse responsável de animais; doação de órgãos; saúde do idoso, da mulher e do homem, entre outros temas. “A intenção é termos, além das palestras e orientações técnicas, um mutirão de serviços em cada uma dessas ações na Ceasa Curitiba”, disse o diretor-presidente da unidade.

Ainda nesta semana, técnicos da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde, entrevistaram produtores, permissionários e demais trabalhadores da Ceasa, fazendo uma amostragem referente às atividades e à saúde deles. “É importante termos uma análise com diagnóstico prévio, identificando possíveis problemas e ajudando a indicar soluções para favorecer a saúde dessa comunidade”, diz Souza.

OFICINA TÉCNICA NUTRICIONAL – Na segunda e na terça-feira (26 e 27), um grupo de estudantes do curso técnico de Nutrição do Colégio Estadual Júlia Wanderley participa de uma oficina na cozinha industrial do programa Banco de Alimentos da Ceasa, com o chefe de cozinha Sérgio Wilha. Erles também vão aprender técnicas de esculpir imagens em frutas e verduras e farão farão um bolo em comemoração aos 325 anos da cidade de Curitiba.

A equipe que cuidará do calendário de atividades no Espaço Ceasa Cidadania e Saúde terá a coordenação do programa Banco de Alimentos e das secretarias de Estado da Saúde e Municipal de Educação. Participam também as secretarias municipais de Abastecimento, do Esporte, Lazer e Juventude, da Saúde, Urbanismo, a Fundação Cultural de Curitiba, Guarda Municipal, Fundação de Ação Social, e da Administração Regional Distrito Tatuquara.

Serviço

Inauguração Espaço Ceasa Cidadania e Saúde – Ceasa Curitiba

Data: 29/03 (quinta-feira)

Horário: 9h

Local: Centro de Eventos da Ceasa Curitiba – BR 116, quilômetro 111, bairro Tatuquara

Mais informações: Gerência de Mercado da Ceasa Curitiba / (41)

3341-8631 e 3348-6690