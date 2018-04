A Ceasa Paraná inaugurou no último dia 29, na unidade de Curitiba, o Espaço Ceasa Cidadania e Saúde. O local onde funcionava o Centro de Eventos da unidade passará a receber uma série de atividades voltadas não só aos produtores, permissionários e demais trabalhadores que atuam no mercado atacadista, mas que também beneficiarão as comunidades que moram no entorno da unidade.

“A abertura desse local faz parte de uma parceria do Estado com o município de Curitiba e visa ampliar a rede de atendimento para além da segurança alimentar e nutricional, com ações voltadas a trabalhos sociais e educativos. Essas atividades serão realizadas mensalmente nesse novo espaço”, explica o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Natalino Avance de Souza.

Estão programados inicialmente eventos em oito datas, quando haverá palestras específicas sobre a saúde do trabalhador; exploração sexual; trabalho infantil; combate ao uso de drogas; temas ligados a hepatites, entre outras enfermidades; malefícios do tabagismo; posse responsável de animais; doação de órgãos; saúde do idoso, da mulher e do homem, entre outros temas. “A intenção é termos, além das palestras e orientações técnicas, um mutirão de serviços em cada uma dessas ações na Ceasa Curitiba”, disse o diretor-presidente da unidade.

Oficina Técnica

Nutricional

Nos dias 26 e 27, um grupo de estudantes do curso técnico de Nutrição do Colégio Estadual Júlia Wanderley participaram de uma oficina na cozinha industrial do programa Banco de Alimentos da Ceasa, com o chefe de cozinha Sérgio Wilha. Eles também aprenderam técnicas de esculpir imagens em frutas e verduras e fizeram um bolo em comemoração aos 325 anos da cidade de Curitiba.

A equipe que cuidará do calendário de atividades no Espaço Ceasa Cidadania e Saúde terá a coordenação do programa Banco de Alimentos e das secretarias de Estado da Saúde e Municipal de Educação. Participam também as secretarias municipais de Abastecimento, do Esporte, Lazer e Juventude, da Saúde, Urbanismo, a Fundação Cultural de Curitiba, Guarda Municipal, Fundação de Ação Social, e da Administração Regional Distrito Tatuquara.