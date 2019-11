Encontro traz soluções visando fomentar em especial a modernização dos pequenos e médios municípios do Estado; Inscrições são gratuitas para servidores públicos, academia e entidades

Cascavel, quinta cidade mais populosa do Paraná, será palco de inovação visando fomentar a modernização, principalmente, dos pequenos e médios municípios do Estado. A capital do Oeste, como é conhecida, sedia nos dias 21 e 22 de novembro o 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel (Fundetec).

Prefeitos, gestores e vereadores de 80 municípios já estão inscritos para o encontro que traz na programação modelos em andamento nos municípios, políticas públicas e soluções de mercado. O Congresso é gratuito para servidores públicos, universidades e entidades interessadas no desenvolvimento socioeconômico das localidades através do investimento nas Tecnologias da Informação e Comunicação.

As inscrições podem ser feitas pelo http://congresso.redecidadedigital.com.br/. “É o espaço para trocar ideias e conhecer como diversos municípios estão utilizando a tecnologia para resolver os problemas e atender melhor o cidadão. São ferramentas próximas da realidade da maioria das cidades e por esse motivo o Congresso acaba atraindo gestores públicos de outros Estados também. Nesta edição, representantes de sete Estados (PR, SC, RS, SP, MG, MS e BA) já estão inscritos, o que comprova a importância do Congresso para embasar o desenvolvimento de projetos nas cidades”, frisa o diretor da RCD, José Marinho.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, destacou a importância da inovação e aplicação de inteligência nas administrações públicas municipais. Ele cita o conceito de cidades inteligentes, humanas e conectadas para um melhor atendimento ao cidadão. “Nós estamos avançando muito em Cascavel na área de tecnologia. Rapidez, agilidade, facilitar a vida das pessoas, seja um contribuinte que paga os seus impostos, aqueles que querem abrir uma nova empresa ou que dependem das políticas públicas. Nós temos que ter cidades inteligentes, conectadas e humanas porque toda a nossa ação vai para o ser humano. Essa tecnologia é indispensável para alcançarmos exatamente a cidadania e dar condições às pessoas”, disse o prefeito.

Feira tecnológica – O Congresso também terá uma feira de serviços para as Prefeituras. O foco, ressalta o diretor da RCD, é possibilitar o acesso a soluções que garantam maior eficiência de gestão. “Ferramentas para aumento de arrecadação, soluções em nuvem, tecnologias para Segurança, Educação, Saúde, Comunicação, entre outras áreas, estarão disponíveis aos municípios durante o Congresso”, adianta o diretor da RCD.

Prefeito Inovador 2019 – O encontro também certifica os Prefeitos e Projetos Inovadores do Estado. A relação de selecionados deve ser divulgada na próxima semana. De acordo com o diretor da RCD, o objetivo é valorizar os gestores que apostam na inovação para maior eficiência da máquina pública.

O 7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais tem o patrocínio master da CTMGEO, Inovadora e 1DOC; patrocínio ouro da Inova Telecom, Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), Softplan, InnovaCity, Sigma Telecom, Compras BR, Portais Públicos e E.TECH BRASIL; prata da Línea Mídia, Senografia, PlayTable, Pumatronix, EZNetworks, UniCesumar e Itvale Tecnologia/MoniCloud/Cidade Segura; bronze da Exati Tecnologia, além do apoio da Associação Brasileira de Empresas de Soluções de Telecomunicações e Informática (ABEPREST), Canal Gerência Pública, das Associações dos Municípios Entre Rios (Amerios), Cantuquiriguaçu (CANTU), Centro Sul do Paraná (AMCESPAR), Sudoeste do Paraná (AMSOP), Setentrião Paranaense (AMUSEP) e Norte Pioneiro (AMUNORPI); Cascavel Convention & Visitors Bureau (CCVB), Hotel Ibis Cascavel, Hotel Plaza e Deville Express Cascavel.

Serviço:

7º Congresso Paranaense de Cidades Digitais

21 e 22 de novembro, em Cascavel

Local: Fundetec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Agrotec

BR 277 Km 573 – Trevo para São João

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e academia:

http://congresso.redecidadedigital.com.br/

Informações pelo (41)3015-6812 ou pelo [email protected]