A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) retomou mais uma importante obra do programa habitacional do município. Como parte do empreendimento Moradias Castanheira, na CIC, serão construídas 88 novas moradias para abrigar mais de 300 pessoas que hoje vivem em condições precárias nas margens do Ribeirão dos Padilha, no Pinheirinho.

“Esta obra havia sido abandonada na gestão anterior e já deveria ter sido retomada, pois publicamos o edital de licitação no início de 2018. Todavia, um processo judicial aberto por uma das empresas concorrentes acabou atrasando a contratação, pois precisamos aguardar a decisão da justiça”, explica o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

A decisão judicial foi proferida no final de agosto e nos próximos dias será emitida a autorização de serviço para o início da construção. A obra faz parte do projeto de urbanização da Bacia do Ribeirão dos Padilha e representa investimentos de R$ 6,8 milhões – recursos do governo federal e contrapartida de R$ 2,6 milhões da Prefeitura.

Renegociação

Com 156 casas, somente 68 haviam sido construídas quando a obra foi paralisada em 2014. Devido ao abandono, o contrato seria encerrado pela Caixa Econômica. Contudo, logo que a nova diretoria assumiu em 2017 foram iniciadas as tratativas para a continuidade da obra.

“Enviamos equipes à Brasília para renegociar com o Ministério das Cidades e evitar que perdêssemos este importante contrato. Nosso comprometimento com o trabalho causou uma boa impressão e felizmente o contrato foi mantido”, relembra Lupion.

As 88 casas deverão ser concluídas até a metade de 2021 e serão destinadas a moradores das vilas Ulysses Guimarães e Piratini, ambas no Pinheirinho.

As duas comunidades enfrentam problemas de enchentes e alagamentos, pois estão situadas em local impróprio para a habitação, dentro da faixa de preservação do Ribeirão dos Padilha.

Estrutura

O conjunto Moradias Castanheira fica próximo à administração regional da CIC e vai contar com sistema viário pavimentado, calçadas em concreto, rampas de acessibilidade, galerias de drenagem, redes de água, esgoto e iluminação pública.