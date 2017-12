O Cartório do Pinheirinho, um dos mais tradicionais de Curitiba, faz parte da história da região. Desde sua criação milhares de pessoas já utilizaram dos seus serviços dentro das mais diversas necessidades.

Mudando de endereço, para um local mais amplo com uma estrutura moderna visando um melhor atendimento, conta com um total de 45 profissionais que trabalham sob a coordenação da nova tabeliã, Dra. Nara Darliane Dors, que assumiu o comando do mesmo no lugar do tabelião designado Airton Batista de Camargo.

Situado na Rua Mário Gomes Cesar, 194, entre a Avenida Winston Churchill e a via rápida sentido centro bairro, o novo prédio conta com mais espaço e todo o mobiliário programado para facilitar a vida dos clientes, além de estacionamento no subsolo para maior comodidade.

Com a experiência de mais de 19 anos de trabalho em cartório no interior do estado, Dra. Nara conhece bem o setor onde atua. Apaixonada pelo trabalho, no momento lamenta a falta de contato com os clientes e de participar diretamente do atendimento, mas acredita que após a mudança conseguirá estruturar seu trabalho para voltar a ter contato direto e diário no balcão de atendimento.

Sobre a estrutura da casa, Nara destaca sua preocupação em criar um ambiente que possibilite um maior conforto às pessoas e em especial a agilidade no atendimento. Assim concentra sua atenção no atendimento à equipe de trabalho, onde manteve praticamente as mesmas pessoas. Destaca também sua satisfação pela possibilidade de encontrar um cartório bem estruturado e preparado para a transição de comando, com uma parceria que permitiu a continuidade do trabalho sem nenhum impedimento. E em especial a possibilidade de manter uma segurança jurídica de toda a documentação que circula na casa, uma das maiores preocupações da tabeliã.

Alias, em termos de trabalho, parece que não falta no cartório, pois além de sustentar o atendimento de uma média 600 pessoas por dia, a equipe vem trabalhando na digitalização de toda a documentação e dos mais diversos livros. São cerca de 500 mil livros de registro de casamento, escrituras, óbitos, etc. e também cerca de 670 mil fichas para reconhecimento de assinaturas, além de diversos outros documentos registrados no local.

Ao final vale destacar também a dedicação da nova tabeliã para com a equipe de trabalho e sua permanente presença no cartório para o qual decidiu se dedicar.