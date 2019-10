A Urbanização de Curitiba e o Museu Oscar Niemeyer (MON) fecharam uma parceria para ampliar o projeto Primavera Turística, que permite que moradores de Curitiba paguem R$ 4,50 na Linha Turismo às terças, quartas e quintas-feiras.

A partir de terça-feira (22/10), quem apresentar o cartão usuário da Urbs no museu vai pagar meia-entrada. A promoção vale para as terças e quintas-feiras e a meia-entrada custa R$ 10.

Nas quartas, o ingresso no MON é gratuito. O projeto vai valer até 20 de dezembro, o mesmo período de duração da tarifa de Primavera da Urbs.

Incentivo

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, destaca que a parceria amplia os benefícios da tarifa reduzida nos ônibus de turismo. “O MON é um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba e uma das paradas da Linha Turismo. Quem usar o ônibus de turismo nos dias de tarifa a R$ 4,50 também vai poder conhecer o museu pagando menos. É mais um incentivo para que a população possa conhecer as belezas da cidade”, disse.

“Em novembro, comemoramos o 17º aniversário do MON e o presente é para o público. Quem utilizar a Linha Turismo para chegar ao museu às terças e quintas pagará meia entrada. Desta forma, o MON se torna ainda mais acessível, confirmando a vocação de estender cada vez mais suas ações a toda a sociedade”, afirma a diretora-presidente do museu, Juliana Vosnika.

Linha Turismo

A tarifa especial Primavera Turística vai vigorar até o fim da estação. O valor de R$ 4,50 no ônibus de turismo – o mesmo das linhas normais do sistema de transporte da capital – é pago a cada embarque. Para os turistas, a linha permanece com o preço de R$ 50.

“Hoje 90% dos passageiros da Linha Turismo são de fora da cidade. Queremos estimular quem mora em Curitiba a também fazer o passeio” diz Maia Neto.

A expectativa é de um aumento de 12 mil passageiros na linha por mês.

Regras

Pelas regras da Tarifa de Primavera não serão permitidas utilizações repetidas no mesmo veículo – ou seja cada passageiro precisa ter um cartão usuário para validar a entrada – e sua reutilização somente estará habilitada após decorrer o tempo de 30 minutos.

A utilização só vale para pessoa física com o cartão usuário com créditos adquiridos após a publicação do decreto que estabeleceu a tarifa, em 4 de outubro.

Para o morador que deseja usar a Linha Turismo, mas ainda não tem o cartão usuário, a Urbs disponibiliza a confecção gratuitamente na sede da Rodoferroviária e nas Ruas da Cidadania. Veja aqui os documentos necessários.