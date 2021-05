Com mais de 78 mil cotas comercializadas e 34 mil contemplações, CAOA Consórcios segue constantemente em processo de desenvolvimento

São Paulo, 24 de maio de 2021 – Seguindo Know How da CAOA e o tino empresarial de seu chairman Carlos Alberto de Oliveira Andrade, a CAOA Consórcios comemora 33 anos de atuação neste segmento e em comemoração a esse marco de sucesso lança, até o dia 31/05, um plano promocional de aniversario com parcelas e taxas reduzidas até o momento da contemplação. Excelente estratégia para quem deseja conquistar bens, formar ou ampliar um patrimônio de forma econômica inteligente e planejada.

Desde que a CAOA começou a atuar no país, em 1979, suas estratégias se tornaram sinônimo de sucesso entre os consumidores e em 1988 deu início a uma nova história construída por meio da realização de sonhos em planos de consórcios. Com planos pensados para oferecer a melhor relação custo x benefício para os clientes, a CAOA Consórcios possui modalidades para a aquisição de veículos novos, seminovos, caminhões, imóveis residenciais, comerciais ou de veraneio.

Dentro dos planos, há flexibilidade de pagamento e prazos, além das modalidades Autolance e Imóvelance, onde a avaliação do veículo ou imóvel pode valer como oferta de lance para contemplação.

Atualmente, a CAOA Consórcios possui mais de 400 parceiros autorizados e uma estrutura que abrange todo o território nacional, espalhado pelas centenas de concessionárias da CAOA. Os clientes, ainda tem como diferencial um Pós-Venda que oferece aos seus consorciados todo o apoio e suporte necessário, além de utilizar canais digitais para expandir o atendimento.

O Diretor de Consórcios da CAOA, Fabio Augusto de Souza, destaca que “Essa data é muito importante para a CAOA. Atuar por mais de três décadas em um mercado cada vez mais competitivo é uma tarefa árdua que a CAOA Consórcios conseguiu executar com muita eficiência. Atualmente, a empresa tem linhas de crédito com planos promocionais de automóveis e imóveis que contemplam créditos de consórcios a partir de R$ 35 mil até R$ 386 mil. Com parcelas reduzidas até a contemplação, a partir de R$ 310,76.

A CAOA Consórcios ainda possui um aplicativo direcionado ao cliente para que ele possa acompanhar e interagir com ações sobre o investimento. Para mais informações, acesse: https://caoaconsorcios.com.br/