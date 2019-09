A 3ª etapa do Festival Canta Curitiba vai levar muita música e diversão para a Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho, neste sábado (14/9). A partir das 10h vão começar as apresentações contemplativas do festival e às 14h10 as das bandas que participam da competição.

Além dos shows, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude preparou uma série de atividades gratuitas de lazer para todos que forem acompanhar o festival ao longo do sábado.

Professores da Smelj vão fazer avaliações físicas gratuitas, haverá pintura em papel kraft para crianças e aulões de ritmos.

Festival

Coordenado pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), o Canta Curitiba reúne 80 bandas, grupos e cantores da cidade. São quatro etapas e o vencedor de cada uma é classificado para a final, que será disputada no dia 28 de setembro, no Parque Barigui. Todas as apresentações são gratuitas.

As duas primeiras etapas foram no Cajuru e no Parque dos Tropeiros. O cantor pop/rock Guiga T. e o Grupo Roma foram os vencedores das primeiras etapas e estão classificados para a final.

A quarta etapa será na Praça Menonitas, no dia 21 de setembro. Para o vencedor do Festival Canta Curitiba será ofertada a opção de se apresentar na abertura de um show de um artista de destaque nacional, que será promovido pelos patrocinadores do festival.

Um júri técnico e governamental, além de votação popular pela internet, define os vencedores de cada etapa.

O patrocínio do Festival Canta Curitiba é da Rádio Jovem Pan Curitiba, Anjuss, Condor, Sistema Fiep e 99.

Serviço: 3ª etapa do Festival Canta Curitiba

Data: sábado (14/9)

Local: Praça Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutin, 374, Pinheirinho)

Apresentações contemplativas

10h – Black Evil – rock

10h25 – Requiem of Souls – hard rock

10h50 – Souls Band – pop rock

11h15 – Animais Livres – (não indicou o estilo)

11h40 – Banda Gênesis – Louvor e Adoração – gospel

12h05 – Rapper Mustapha – rap

12h30 – Mr. Mann – rock

12h55 – Mel Cordeiro – pop/MPB

13h20 – Phelan – heavy metal

13h45 – Banda Two Ways – pop rock

Competição

14h10 – Luisa Heuko – MPB

14h35 – Movimento Parabólico – MPB

15h – Gaby Gnoatto – pop

15h25 – Pedro Afonso Szernek Mueller – pop

15h50 – Leo Naslim – pop rock

16h15 – Mia – pop

16h40 – Cidrais – MPB

17h05 – Larissa Fernanda – pop

17h30 – Christian Guibor – pop

17h55 – Dessa – R&B