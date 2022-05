Ativa durante a pandemia, a Secretária de Saúde de Curitiba, moradora da nossa região, Márcia Huçulak, entrou definitivamente para o mundo da política. E isto aconteceu no início de Abril quando se filiou ao Partido Social Democrático (PSD) do Paraná. E fez isto com o aval do prefeito Greca e do governador Ratinho.